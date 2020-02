C-Jugend des SC Westfalia Herne besiegt den Tabellenführer

C-Jugend-Landesliga: SC Westfalia Herne – DJK TuS Hordel 1:0 (0:0). Mit dem Sieg über den Tabellenführer vergrößerten die Strünkeder ihren Vorsprung auf den Relegationsplatz auf zehn Punkte und schlossen zum Verfolgerfeld auf. Dabei hatte es personell für den SCW nicht rosig ausgesehen.

Trainer Michael Göbel musste unter anderem beide Sechser ersetzen, aber die Gastgeber hatten sich gut auf den Favoriten eingestellt. Der versuchte es immer wieder mit langen Bällen auf seine schnellen Stürmer, doch die Herner Defensive stand gut und ließ wenig zu.

SC Westfalia spielt schnell über außen nach vorne

Allerdings ging nach vorne für den SC Westfalia Herne vor der Pause kaum etwas, doch das änderte sich nach Wiederbeginn. Die Blau-Weißen spielten im Stadion am Schloss jetzt schnell über außen nach vorne und kamen auch zu Abschlüssen.

Nach einem zu kurz geklärten Freistoß hielt Levent Mumcu aus 20 Metern drauf und traf unhaltbar zum 1:0-Endstand.

Tor: 1:0 (60.) Mumcu.

SCW: Yousfi; Mumcu, Bicic (69. Ignatiadis), Demirci, Mehovic (57. Ayyildiz), Yildirim, Domhöver, Becene, Kleinschwärzer, Bardhaj, Sengün (65. Reuter).

Westfalias D-Jugend setzt sich mit 2:1 in Hordel durch

D-Jugend-Bezirksliga: DJK TuS Hordel – SC Westfalia Herne 1:2 (1:1). Nach einigen Hallenturnieren in der Winterpause war der Rückrundenauftakt für die Blau-Weißen erst der zweite Auftritt in diesem Jahr unter freiem Himmel.

Dennoch waren die Gäste taktisch gut auf die unbequemen Bochumer eingestellt und ließen nur zwei echte Torchancen des Gegners zu. Eine davon nutzten die Gastgeber durch ihren starken Mittelstürmer zum zwischenzeitlichen Ausgleich, doch die tonangebende Mannschaft blieb der SCW.

„Es war ein Arbeitssieg, aber er hätte höher ausfallen können“, meinte Hernes Trainer Cihan Yilmaz nach dem Sprung auf den dritten Tabellenplatz zufrieden.

Tore: 0:1, 1:2 (12., 38.) Biyik, 1:1 (22.).

SCW: Yousfi; Acar, Sever, Biyik, Omeirat, Ramo, Reza, Mulweme, Dikyologlu – Demircan, Durmaz, Pobric, Hassan.

11-er-Nachwuchs ist schnell geschlagen

VfB Waltrop – SV Wanne 11 12:0 (4:0). Der Tabellenletzte machte da weiter, wo er vor der Winterpause aufgehört hatte und war nach vier Gegentoren in den ersten 19 Minuten schnell geschlagen.

„Wie das Kaninchen vor der Schlange. Alles, was im Training noch ganz passabel lief, wird in der Liga plötzlich vergessen. Wir wissen alle, dass der Klassenerhalt nur noch durch ein Wunder zu schaffen ist“, kommentierte Gästetrainer Tom Heermann den mutlosen Auftritt seiner Mannschaft. Bei der brachen nach der Pause endgültig alle Dämme – sechs VfB-Tore in sechs Minuten waren die Folge.

Tore: 9., 10., 14., 19., 40., 47., 49., 50., 51., 52., 53., 57.

Wanne 11: Hauser; Demirhan, Großhardt, Stockey, Ataman, Qorri, Grammaticas, Walther, Koprowski – Yazici, Cerne.