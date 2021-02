Corona zwingt Hernes Basketballerinnen eine Zwangspause auf

Herne. Wegen eines positiven Corona-Tests müssen die Bastektballerinnen des Herner TC in Quarantäne. Die Begegnung bei den Angels Nördlingen fällt aus.

Jetzt hat es auch die Bundesliga-Basketballerinnen des Herner TC erwischt. Wegen eines positiven Coronatests muss das gesamte Team einschließlich Trainern und Betreuern in Quarantäne. Somit fällt die für Sonntag angesetzte Begegnung des Tabellendritten bei den XCYDE Angels Nördlingen aus und muss zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Wann und wie es weiter geht, konnte am Freitag noch niemand seriös beurteilen. Die Quarantäne dauert in der Regel 14 Tage ab dem letzten Kontakt mit der infizierten Person, frühestens nach zehn Tagen kann sie aufgehoben werden, wenn dann ein PCR-Test mit negativem Ergebnis erfolgt.

Auch die Partie in Heidelberg könnte abgesetzt werden

Von daher ist davon auszugehen, dass auch die Herner Partien in Heidelberg am Samstag kommender Woche und wohl auch in Osnabrück am 24. Februar abgesetzt werden müssen.

Wie vor jedem Spiel unterzogen sich Spielerinnen sowie Trainer- und Betreuerstab des HTC am Freitagvormittag dem obligatorischen Corona-Schnelltest.

15 von 16 Personen positiv getestet

Bereits vor einigen Wochen gab es einmal ein positives Ergebnis, das sich dann aber im deutlich aussagekräftigeren PCR-Test nicht bestätigte. Diesmal war es anders. Von 15 oder 16 Personen wurde eine positiv getestet, und der direkt anschließend erfolgte PCR-Test bestätigte das Ergebnis.

