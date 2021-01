Das Trainer-Duo des SV Wanne 11 bleibt an der Hauptstraße

Herne. Franko Pepe und Peter Adamek haben ihren Vertrag für die Saison 2021/22 verlängert. „Wir mussten nicht lange überlegen", sagt Franko Pepe.

Nachdem die Sportvereinigung Horsthausen fleißig am Kader für die Saison 2021/22 arbeitet, hat nun auch Ligakonkurrent die ersten Weichen für die kommende Runde gestellt. Coach Franko Pepe und Co-Trainer Peter Adamek haben ihre Verträge an der Hauptstraße um ein weiteres Jahr verlängert.

„Beide haben uns die Entscheidung extrem leicht gemacht. Sie leisten hervorragende Arbeit und deshalb ist es für uns alle schön, dass Franko und Peter ihre Zusage gegeben haben. Beide passen zu einhundert Prozent zum Verein und identifizieren sich mit unseren Vorstellungen“, freut sich Pascal Ludwig, der zweite Vorsitzende des SV Wanne 11, über die Vertragsverlängerung.

In der bisherigen Landesliga-Saison sind die 11-er noch ungeschlagen, mussten ihre letzten beiden Partien vor der Saisonunterbrechung aber bereits, auf Grund eines positiven Coronafalles innerhalb der Mannschaft, absagen.

Nach drei Siegen und drei Unentschieden aus sechs Partien stehen die „Schwarzen Raben“ aktuell auf einem guten siebten Tabellenplatz. „In diesen Partien hätten wir mehr Punkte verdient gehabt. Dies wurde auch immer wieder von neutralen Beobachtern bestätigt. Auch so etwas ist immer als Kompliment an das Trainerteam zu sehen“, unterstreicht Mark Lipok, der sportliche Leiter der 11-er, die bisher gute Saison der ersten Mannschaft.

Für das Trainer-Duo war keine lange Überlegungszeit notwendig

„Peter Adamek und ich mussten nicht lange überlegen. Wir fühlen uns sehr wohl im Verein und wollen den Weg gemeinsam weitergehen“, sagt Franko Pepe, der bereits seit 2016 als Chef an der Seitenlinie der 11-er steht.

„Wir haben bisher eine gute Saison gespielt und haben einen starken Kader zusammen. Dieser soll so zusammenbleiben, aber wir wissen auch, dass sich einige Jungs, durch ihre guten Leistungen in der laufenden Saison, in den Fokus anderer Mannschaften gespielt haben“, so der Coach weiter.

Mit seinen Spielern hat er in den vergangenen Wochen Gespräche geführt, nun ist die sportliche Leitung, um Mark Lipok und Pascal Ludwig am Zug, auch für 2021/22 wieder einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen. „Wir sind hier gemeinsam noch lange nicht fertig, sondern haben in der Zukunft noch viel vor. Wir sind guter Dinge, dass wir auch bei Spielern in den kommenden Wochen Vollzug melden können“, ist Pascal Ludwig optimistisch.

Franko Pepe würde die unterbrochene Saison gerne fortsetzen

„Natürlich hat niemand von uns eine Glaskugel parat und kann in die Zukunft schauen. Aber wir würden die Saison schon gerne fortsetzen und zumindest die Hinrunde zu Ende spielen. So hätten wir die Möglichkeit unseren guten Saisonstart zu vergolden und mit etwas Glück oben anzugreifen“, sagt der Coach.

Auf Grund der aktuellen Tabellensituation ist dies auch nachvollziehbar. Die 11-er haben zwei Nachholspiele in der Hinterhand und würden, zwei Siege vorausgesetzt, an die Tabellenspitze der Landesliga springen.

„Aber die Gesundheit geht natürlich vor. Wenn es am Ende nicht so kommt und die Saison abgebrochen wird, dann ist es auch in Ordnung. Dann hoffen wir auf eine normale Vorbereitung im Sommer und dann haben alle Mannschaften wieder die gleichen Voraussetzungen“, so Franko Pepe abschließend.

