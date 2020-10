Mit Fotostrecke: DSC Wanne-Eickel gelingt Befreiungsschlag

DSC Wanne-Eickel – FSV Gerlingen 5:0 (2:0). Dem DSC Wanne-Eickel gelang mit dem 5:0-Erfolg gegen den FSV Gerlingen der erhoffte Befreiungsschlag. „Das war am Ende auch ein Sieg für den Kopf, den meine Mannschaft aber auch gebraucht hat“, pustete Sebastian Westerhoff nach dem Spiel durch.

Vorher musste der Coach jedoch erst mal einige Hiobsbotschaften hinnehmen.

DSC Wanne-Eickel muss kurzfristig auf einige Spieler verzichten

Der Ausfall von Josse Gerick stand schon vor dem Wochenende fest, im Training am Freitagabend verletzte sich dann noch Dawid Ginczek, beim Aufwärmen vor der Partie musste dann Marvin Piechottka passen. Und auch die Spielberechtigung für Neuzugang Soufian Rami lag immer noch nicht vor. „Wenn ich zwei oder drei Spieler rausgenommen hätte, dann hätte ich mich in der Besprechung vor dem Spiel ein bisschen wie ein U19-Trainer gefühlt“, gab Sebastian Westerhoff zu.

Doch vor allem in den ersten 30 Minuten machte es seine junge Mannschaft dann richtig gut. Der DSC kam immer wieder mit vollem Tempo über die Außenbahnen und stellte die Gäste so vor schwere Probleme.

Nick Ruppert trifft früh zur Wanner Führung

Bereits in der vierten Minute erzielte Nick Ruppert das 1:0. Der Stürmer stand nach einer Flanke von der linken Seite am zweiten Pfosten komplett frei und köpfte zur frühen Führung ein.

Für den zweiten Treffer sorgte Rohbar Derwish nach einer halben Stunde. Der DSC spielte einen Konter über die rechte Seite gut aus, Derwish stand in der Mitte komplett frei und schob den Ball überlegt am Keeper vorbei.

Gerlingen hatte Chancen auf den Anschlusstreffer

„Danach sind wir aber leider für eine Viertelstunde, und auch Anfang der zweiten Hälfte, wieder in alte Muster verfallen. Wir haben zu viele Bälle über das Zentrum verloren“, war der DSC-Coach mit der letzten Viertelstunde von Hälfte eins nicht einverstanden. Erst vereitelte Niklas Simpson im DSC-Tor den Anschlusstreffer, kurz nach der Pause hätten die Gäste ebenfalls den Anschluss erzielen können, traten jedoch freistehend über den Ball.

„Wenn da das 2:1 fällt, dann wird es sicher noch mal eng. Man kann in unserer aktuellen Situation aber auch nicht erwarten, dass wir über 90 Minuten komplett souverän sind“, nahm Sebastian Westerhoff sein Team etwas in Schutz.

Nach Davide Basiles 3:0 spielt der DSC den Sieg nach Hause

Erst mit dem 3:0 von Davide Basile in Spielminute 69 fand der DSC dann die Ordnung wieder und spielte den Sieg nach Hause. Nach einem Foul an Luca Robert traf der Abwehrchef des DSC per Elfmeter. Für den vierten Treffer war dann wieder Nick Ruppert zuständig.

DSC Wanne-Eickel siegt 5-0 gegen FSV Gerlingen DSC Wanne-Eickel siegt 5-0 gegen FSV Gerlingen Das Publikum freut sich am Sonntag, 4. Oktober 2020 im Sportpark 20/Mondpalastarena in Herne auf das Spiel zwischen dem DSC Wanne-Eickel in gelben Trikots gegen FSV Gerlingen in roten Trikots. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

DSC Wanne-Eickel siegt 5-0 gegen FSV Gerlingen Die Ersatzbank des DSC Wanne-Eickel. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

DSC Wanne-Eickel siegt 5-0 gegen FSV Gerlingen Nick Ruppert vom DSC ist erst kurz am Boden... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

DSC Wanne-Eickel siegt 5-0 gegen FSV Gerlingen ...besorgt sich direkt danach den Ball... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

DSC Wanne-Eickel siegt 5-0 gegen FSV Gerlingen ...und macht das erste Tor für den DSC Wanne-Eickel bereits in der vierten Minute! Doch dieser Treffer... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

DSC Wanne-Eickel siegt 5-0 gegen FSV Gerlingen ...blieb nicht sein einziger: Ruppert machte ein weiteres Tor in diesem Spiel. Die DSC Spieler feiern das frühe Tor... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

DSC Wanne-Eickel siegt 5-0 gegen FSV Gerlingen ...so wie auch DSC-Trainer Sebastian Westerhoff. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

DSC Wanne-Eickel siegt 5-0 gegen FSV Gerlingen Rohbar Derwish spielte engagiert und machte das zweite Tor für den DSC. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

DSC Wanne-Eickel siegt 5-0 gegen FSV Gerlingen DSC-Spieler Johannes Engel erwischt den Ball. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

DSC Wanne-Eickel siegt 5-0 gegen FSV Gerlingen Luca Robert am Ball, unterstützt von Rene Michen (Nr. 11) vom DSC. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

DSC Wanne-Eickel siegt 5-0 gegen FSV Gerlingen Johannes Engel (Nr. 12) und Davide Basile (Nr. 5, er machte das dritte Tor im heutigen Spiel) geben vor dem Tor alles. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

DSC Wanne-Eickel siegt 5-0 gegen FSV Gerlingen Rohbar Derwish, rechts, ist dem gegnerischen Spieler auf den Fersen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

DSC Wanne-Eickel siegt 5-0 gegen FSV Gerlingen Erik Hartmut Schäfer, rechts, am Ball. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

DSC Wanne-Eickel siegt 5-0 gegen FSV Gerlingen Rene Michen, links, setzt sich durch. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

DSC Wanne-Eickel siegt 5-0 gegen FSV Gerlingen Noch mal Rohbar Derwish... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

DSC Wanne-Eickel siegt 5-0 gegen FSV Gerlingen Rene Michen, rechts spielt gegen Pascale Stahl; der DSC Wanne-Eickel siegt heute verdient mit 5:0 gegen den FSV Gerlingen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Auch er verwandelte einen Foulelfmeter sicher. Das fünfte Tor erzielte der eingewechselte Toni Petrovic. Hier war Ruppert diesmal der Vorlagengeber. Die Nummer acht des DSC erlief einen langen Ball auf der rechten Seite, zog in den Strafraum, legte den Ball mit Übersicht auf seinen jungen Mitspieler zurück, der nur noch einschieben musste.

Eine Bank fast nur aus ehemaligen A-Jugendlichen

„Die ganzen jungen Burschen haben ihre Sache sehr gut gemacht. Ich glaube, dass dies die jüngste DSC-Startelf war, die es seit langer Zeit gegeben hat“, lobte Sebastian Westerhoff vor allem die Akteure, die vor einem Jahr noch A-Jugend spielen konnten. Vor allem die Bank bestand fast nur aus Spielern, die im vergangenen Jahr mit der DSC-A-Jugend in die Westfalenliga aufgestiegen sind. Immer noch nicht dabei war Neuzugang Soufian Rami für den weiterhin die Spielberechtigung fehlt. „Ich kann mir nicht erklären, warum dies so lange dauert“, so der DSC-Coach abschließend. Nächster Versuch am kommenden Sonntag im Derby bei der DJK TuS Hordel.

Tore: 1:0 Ruppert (4.), 2:0 Derwish (30.), 3:0 Basile (69.), 4:0 Ruppert (78.), 5:0 Petrovic (82.).

DSC: Simpson – Koymali, Basile, Engel, Füllgrabe (82. Ergüzel) – Kampmann (78. Petrovic), Michen (72. Karatas), Schäfer, Robert, Derwish (86. Mieszczak) – Ruppert.

