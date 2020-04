Niklas Groß ist der beste Torjäger im deutschen Fußball-Amateurbereich. Der Stürmer des C-Ligisten SC Pantringshof hat in den bisher 21 Saisonspielen der Saison 2019/2020 bereits 70 Treffer erzielt, was einen Durchschnitt von mehr als drei Treffern pro Spiel ergibt.

„Gerechnet habe ich mit dieser Ausbeute natürlich nicht, aber im Nachhinein hätte ich dann doch gerne die 100 Treffer-Marke geknackt, lacht der Fan des FC Schalke 04, der Ciro Immobile als sein großes Vorbild ausgibt.

Und dies obwohl der Italiener, der derzeit in Diensten von Lazio Rom nach Belieben trifft, für einige Zeit für den Erzrivalen Borussia Dortmund aktiv war. „Er spielt sehr intelligent und überarbeitet sich auf dem Platz nicht. Er wartet auf die richtigen Situationen, macht die richtigen Wege. Und wenn er dann die Möglichkeit auf einen Treffer hat, macht er die Bude auch eiskalt. Da konnte man sich schon viel abschauen“, sagt der 20-jährige.

Am Ende hilft meist nur das Foulspiel

Niklas Groß kann oft nur mit einem Foulspiel gestoppt werden. Foto: Groß

Niklas Groß will sich nicht mit dem Profispieler vergleichen, doch auch er sieht seine Stärken in der Effektivität vor dem Tor, seinen Instinkt und dem eigenen Ehrgeiz. Dazu kommt seine extreme Schnelligkeit, gegen die jeder Kreisliga-Verteidiger ganz alt aussieht.

So kommt es auch vor, dass Verteidiger, die sich nicht mehr anders zu helfen wissen, am Ende die Grätsche auspacken, so dass die Verletzungsgeschichte des jungen Stürmers in dieser Saison bereits relativ lang ist. „Ein verstauchter Knöchel, eine ausge­kugelte Schulter und ein Muskelfaserriss. Aber wenn ich umgenietet werde, sagt mein Trainer oft nur, dass ich einfach hätte eher abspielen sollen“, will er seinen Gegenspielern gar keinen großen Vorwurf machen. Beim 16:0-Erfolg bei der zweiten Mannschaft der SG Stephanus traf er gleich neunmal. „Das war persönlich mein bestes Spiel der Saison, die beste Mannschaftsleistung haben wir beim Heimsieg gegen den DSC Wanne-Eickel III abgeliefert“, sagt Niklas Groß.

Tabellenführer

Mit dem SCP führt er die Tabelle der Kreisliga C2 mit fünf Zählern Vorsprung auf den DSC Wanne-Eickel III an. „Viele Spieler unserer Mannschaft könnten definitiv höher auflaufen. Wir sind spielerisch und kräftemäßig der Liga einfach voraus“.

Dabei wollte Niklas Groß die Fußballschuhe vor der Saison eigentlich vorerst an den Nagel hängen. Nach seiner Zeit beim FC Frohlinde, wo er zwischen dem Kader der Landesliga-Mannschaft und zweiter Mannschaft in der Kreisliga A hin und her pendelte, wollte er sich eigentlich auf seine Ausbildung zum Chemie-Laboranten konzentrieren

„Doch dann kam die Anfrage von meinem Kumpel Davide Montanaro, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass viele Freunde zusammen bei Pantringshof spielen. Da bekam ich doch wieder Lust, einfach zum Spaß mit meinen Kollegen ein bisschen zu zocken. Eine gute Entscheidung.“

Die Landesliga als Fernziel

Mülheim Herner liegt aktuell vorn In der deutschlandweiten Torjägerliste der aktuellen Saison liegt Niklas Groß vom Herner C-Kreisligisten SC Pantringshof vorne. 70 Treffer hat er in 21 Spielen erzielt. Dennis Teuber liegt mit „nur“ zwölf Toren weit zurück, wenngleich er die Liste der Kreisliga A Herne damit anführt. Bester Mülheimer ist Giovanni D’Amico vom B-Ligisten Dümptener TV mit 32 Treffern, gefolgt von Tim Götting aus der C-Liga-Reserve von Union 09 (23) und Mintards Mathias Lierhaus (21).

70 Treffer in 21 Spielen, da ist es normal, dass aktuell viele Anfragen in seinem virtuellen Briefkasten landen. Doch so lange er seine Ausbildung absolviert, wird Niklas Groß mit seinen Freunden gemeinsam beim SCP kicken, so es dann irgendwann nach der Corona-Krise wieder erlaubt ist.

„Landesliga traue ich mir schon zu, aber mit so Themen beschäftige ich mich erst nach dem erfolgreichen Ende meiner Ausbildung“, so der Torjäger, der sich aktuell mit individuellen Läufen und eigenem Krafttraining fit hält.