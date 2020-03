Der SV Wanne 11 kann sich auf zwei große Stärken verlassen

Nach dem Nachbarschaftsduell mit Viktoria Resse aus Gelsenkirchen steht für den SV Wanne 11 am Sonntag das nächste Landesliga-Derby an. Diesmal kommt die DJK Wattenscheid an die Hauptstraße – das Wanner Erfolgsrezept ist dabei klar.

„Wir haben bei Viktoria Resse ein sehr gutes Auswärtsspiel abgeliefert und völlig verdient die drei Punkte mitgenommen. Dabei war meine Mannschaft vor allem defensiv stark und stand sehr kompakt. Und dies, obwohl wir mehr als eine Halbzeit in Unterzahl agiert haben“, spielt Wanne 11-Coach Franko Pepe noch mal auf die unnötige Rote Karte für Abwehrchef Antonio Curic an, der seiner Mannschaft nun erstmal fehlen wird.

Wanne 11 stellt die drittbeste Abwehr der Landesliga

Die von vom Coach der 11-er angesprochene defensive Stabilität spiegelt sich mittlerweile auch in Zahlen wieder.

Denn seine Mannschaft hat in den bisherigen 20 Saisonspielen nur 22 Gegentore kassiert und verfügt somit über die drittbeste Abwehr der Landesliga-Gruppe drei. Ein weiterer Pluspunkt der Schwarzen Raben ist die Heimstärke an der „Anfield Road“.

Einen Großteil seiner Punkte holt der SV 11 zu Hause

Bisher konnte nur Tabellenführer Wacker Obercastrop in Wanne-Eickel gewinnen, die 11-er holten 23 ihrer mittlerweile 32 Zähler zuhause. Während sie sich dadurch mittlerweile in den Top fünf der Tabelle festgesetzt haben, steht die DJK Wattenscheid knapp über den Abstiegsplätzen.

Am vergangenen Spieltag erkämpfte sich das Team von Manfred Behrendt jedoch ein 0:0 gegen den Tabellenvierten Kirchhörder SC. „Wir wollen an die gute Leistung aus Resse anknüpfen“, gibt Franko Pepe die Marschroute aus.