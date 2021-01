Fussball Landesliga Die SpVgg Horsthausen bastelt fleißig am Kader für 2021/22

Herne. Die Sportliche Leitung der SpVgg Horsthausen hat zahlreiche Verträge verlängert. Leistungsträger bleiben beim Fußball-Landesligisten.

Während bei vielen Vereinen aktuell Stillstand herrscht, gehört auch die Sportvereinigung Horsthausen zu den Clubs, die in der Saisonunterbrechung nicht untätig sind. Nachdem Cheftrainer Marc Gerresheim und der Sportliche Leiter Ulrich Kirchmeyer ihre Verträge für eine weitere Saison verlängerten, haben die Blau-Weißen nun auch beim Großteil ihres Kaders die Arbeitspapiere um ein weiteres Jahr ausgedehnt.

Zudem bleibt auch Co-Trainer Jörg Haake an Bord, der eigentlich im Juni diesen Jahres Schluss machen wollte, nun aber weiterhin dabei ist. „Die Mannschaft, das Trainerteam und der Vorstand, inklusive der Sportlichen Leitung, haben einen großen Teil zum Sinneswandel beigetragen. Die Jungs auf dem Platz sind mir ans Herz gewachsen. Diese Mannschaft zu verlassen geht einfach nicht“, erklärt er.

SpVgg Horsthausen: Tim Kilian bleibt als wichtiger Baustein

Ein wichtiger Baustein beim aktuellen Tabellenzweiten der Landesliga ist Mittelfeldspieler Tim Kilian.

„Er ist ein absoluter Führungsspieler. Bei jedem Training gibt er immer 100 Prozent. Wir hoffen, dass er noch lange für uns spielt und freuen uns sehr über seine Verlängerung“, sagt Uli Kirchmeyer über den Mannschaftskapitän, der noch sehr ehrgeizige Ziele mit seinem Team hat: „Der Aufstieg in die Westfalenliga steht ganz oben auf der Liste“, so Kilian, der mit der A-Jugend des FC Schalke 04 Deutscher Meister wurde.

Auch Youngster Mahmud Siala weiter bei der SpVgg

Sieben Spiele, sechs Tore. Dies ist die Ausbeute von Mahmud Siala, der erst zu Saisonbeginn vom Lokalrivalen Firtinaspor Herne ans Sportzentrum wechselte.

Der junge Stürmer, auf den Trainer Marc Gerresheim (mehr zu seiner Vertragsverlängerung ) große Stücke hält, hat sich ebenfalls sehr schnell zum Leistungsträger entwickelt. „Unsere Sportliche Leitung ist bei ihm der Meinung, dass er noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Dabei wollen wir ihn unterstützen, damit er sein riesiges Potenzial voll auszuschöpfen kann“, sagt Kirchmeyer über das 20-jährige Toptalent.

Zusagen vom Torhüter-Trio

Mit 25 Treffern stellt Horsthausen aktuell die beste Offensive der Landesliga, doch auch im Tore verhindern sind die Blau-Weißen bisher richtig gut. Einen großen Anteil hat daran Keeper Benjamin Carpentier.

Auch der 29-jährige Torhüter bleibt Horsthausen erhalten, genauso wie seine jungen Torhüter-Kollegen Kevin Helke und Jan Bude. „Dass Benjamin Carpentier auch in der nächsten Saison bei uns spielt, macht uns stolz. Mit seiner Erfahrung wird er unseren jungen Torhütern auf jeden Fall weiterhelfen und auch zukünftig in dem einen oder anderen Spiel zum Matchwinner werden“, ist sich Ulrich Kirchmeyer sicher.

Zudem haben auch die absoluten Stammspieler und Leistungsträger Ayoub Medkouri Marvin Rathmann Ozan Balci, Fabian Gillner und Marvin Rupieper ihre Verträge verlängert.

Dazu kommen die schnellen Außenbahnspieler Diyar Dilek, Michael Lier und Andre Bedersdorfer. Auch Stürmer Michele Pirsig bleibt der SpVgg Horsthausen erhalten.

Eigengewächse nehmen eine tolle Entwicklung

Mittlerweile legt man in Horsthausen auch großen Wert auf die eigene Jugendarbeit.

Dieses Konzept trägt bereits erste Früchte, denn die A-Jugend ist im vergangenen Jahr in die Bezirksliga aufgestiegen und einige Akteure konnten sich bereits im Landesligakader durchsetzen.

So war die Verlängerung von Max Kirchmeyer, Nico Cramer, Marvin Müller, Tim Sens und Jan Griebsch nur die logische Konsequenz.

„Die Leistungen dieser Jungs zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Alle sind tolle Beispiele dafür, dass das Trainerteam auch auf den eigenen Nachwuchs setzt“, so der Sportliche Leiter Ulrich Kirchmeyer abschließend.

Der Kader der SpVgg für die Saison 2021/22 (Stand: 12.1.21)

Torhüter: Benjamin Carpentier, Kevin Helke, Jan Bude

Verteidigung: Marvin Rupieper, Ayoub Medkouri, Nico Cramer, Marvin Müller, Marvin Rathmann

Mittelfeld: Diyar Dilek, Michael Lier, Max Kirchmeyer, Tim Sens, Fabian Gillner, Ozan Balci, Tim Berthold, Andre Bedersdorfer

Sturm: Mahmud Siala, Jan Griebsch, Michele Pirsig

