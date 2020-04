DSC Wanne-Eickel: Frank Tewes kehrt als Jugendtrainer zurück

Auch Michele Di Bari, Sportlicher Leiter des DSC Wanne-Eickel für den älteren Nachwuchsbereich, ist in der Corona-Krise nicht untätig. Zwar weiß auch er nicht, wann und wie es weitergeht, aber für die nächste Saison hat er einen neuen Trainer für seine U17-Mannschaft verpflichtet.

Dieser neue Mann ist dabei beim DSC kein Unbekannter. Frank Tewes, der bei den Wannern bereits den 2004er-Jahrgang trainierte kehrt von der DJK TuS Hordel zurück.

„In unseren Gesprächen habe ich ihn als akribischen arbeitenden und sehr ambitionierten Trainer kennengelernt. Damit ist er für uns wie geschaffen und wir hoffen, dass er das in der kommenden Saison auch in die Tat umsetzt“, sagt Michele Di Bari.

Tewes wohnt nicht weit weg vom Wanner Sportplatz

Auf Grund seiner Trainervergangenheit und der Tatsache, dass Frank Tewes nur 500 Meter vom Sportpark Wanne-Süd entfernt wohnt, hat er die Entwicklung der Jugendabteilung stets mit großem Interesse verfolgt.

„Man konnte beobachten, dass sich dort zuletzt gerade im Leistungsbereich vieles entwickelt hat und damit meine ich nicht nur die neue Spielstätte. Ausschlaggebend waren letztlich aber die guten Gespräche mit der sportlichen Leitung. Diese haben mich dahingehend überzeugt, dass dort nicht nur mit viel Leidenschaft sondern auch mit Verstand und einem guten Konzept agiert wird. Danach hatte ich einfach extrem Lust an der weiteren Entwicklung mitzuwirken“, so der neue U17-Coach.

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Planungen

Durch die unmittelbar nach seiner Unterschrift eingetretene Corona-Pandemie gestaltet sich die Planung für die kommende Zeit sehr schwierig.

Selbstverständliche Elemente einer Planung wie persönliche Gespräche mit Spielern und Eltern, Scouting und Sichtungstrainings sind momentan nicht möglich.

„Auch wenn wir schon einige Dinge für die neue Saison fixieren konnten, so sind die Planungen noch in vollem Gange und es wird durch die Unsicherheiten und die schwierige Situation diesmal sicherlich eher ein Langstreckenlauf als ein Sprint werden“, so Frank Tewes weiter.

Für Tewes ist besonders ein funkionierendes Team wichtig

Aufgrund dieser zahlreichen Unsicherheiten will der neue Coach auch kein konkretes Ziel, in Form eines Tabellenplatzes, ausgegeben. Ihm sind vorrangig andere Dinge wichtig, die er unabhängig von der aktuellen Situation darstellt. Wichtig ist ihm ein funktionierendes Team, in dem jeder Spieler seine Aufgabe kennt und das versucht die vorgegebene Spielphilosophie auf dem Platz umzusetzen.

„Andererseits geht es darum, dass wir allen Spielern helfen sich sportlich und in ihrer Persönlichkeit weiter zu entwickeln, um letztlich möglichst vielen Spielern eine Übernahme in die U19 zu ermöglichen“, blickt der neue DSC-Coach voraus.

„Wenn uns diese Dinge gelingen werden wir alle viel Spaß haben und wir als Trainerteam haben einen guten Job gemacht - unabhängig von jedem Tabellenplatz“, so Frank Tewes abschließend.