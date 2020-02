DSC Wanne-Eickel: Souveräner Erfolg im Test und Personalien

Der DSC Wanne-Eickel hat sein Testspiel am Freitagabend beim A-Ligisten SV Holsterhausen souverän mit 7:0 für sich entschieden.

Das für Sonntag geplante Testspiel gegen Türkiyemspor Dortmund ist dem Orkantief „Sabine“ zum Opfer gefallen. Mit dem spielfreien Sonntag war der DSC in guter Gesellschaft, denn auch alle Spiele der Westfalenliga, in der die Wanner am Sonntag auch offiziell spielfrei hatten, sind dem starken Wind zum Opfer gefallen.

7:0-Sieg mit Spielfreude

Bereits am Freitag zeigte sich der DSC beim A-Ligisten SV Holsterhausen sehr spielfreudig und gewann die Partie an der Wiesenstraße auch in der Höhe verdient. Stürmer Dawid Ginczek brachte seine Mannschaft nach einer Viertelstunde in Führung und erhöhte in Spielminute 26 auf 0:2. Für den Pausenstand sorgte Lucas Füllgrabe nur drei Minuten später.

Doch auch nach dem Seitenwechsel spielte der DSC weiter munter nach vorne und münzte seine spielerische Überlegenheit auch in Tore um. Nick Ruppert trug sich zweimal in die Torschützenliste ein, außerdem waren Marvin Piechottka und Rene Michen erfolgreich.

Keeper Niklas Simpson sagt für zwei weitere Jahre zu

Unterdessen haben die Wanner auch ihre Arbeit am Kader für die kommende Saison fortgesetzt. Damian Bartsch und Erik Schäfer haben ihren Vertrag um ein Jahr verlängert und auch Kapitän Sven Preissing bleibt eine weitere Saison im Sportpark Wanne-Süd.

Torhüter Niklas Simpson bleibt sogar für zwei weitere Jahre beim DSC. Der junge Keeper ist zudem als Scout für die Jugendabteilung tätig und arbeitet auch als Torwart-Trainer im Nachwuchsbereich der Schwarz-Gelben.

„Er ist ein Vorbild dafür, was unseren Verein ausmacht und ein Beispiel dafür, wie wir uns die Arbeit in Zukunft vorstellen“, so die DSC-Verantwortlichen.