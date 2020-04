DSC Wanne-Eickel: U19-Quintett schafft Sprung in die Erste

Wanne-Eickel. Fünf U19-Spieler des DSC Wanne-Eickel schaffen zur neuen Saison den Sprung in die erste Mannschaft. Sie überzeugten vor der Corona-Zwangspause.

Der DSC Wanne-Eickel setzt weiter auf die Jugend. Fünf Spieler der aktuellen A-Jugend, die in der noch laufenden Landesliga-Saison auf dem ersten Tabellenplatz steht, werden in der kommenden Saison zum Kader der ersten Mannschaft gehören.

Neben Kapitän Cedric Dürschke sind dies Torhüter Mustafa Topal, die Abwehrspieler Ebeny Nguimba und Deniz Ergüzel und Mittelfeldspieler Toni Petrovic. „Alle fünf Spieler haben dies absolut verdient“, freut sich auch A-Jugendcoach Serkan Besli über die Wertschätzung seiner Spieler.

DSC-Nachwuchs kassiert nur acht Gegentore in elf Landesliga-Spielen

Keeper Mustafa Topal und die beiden Innenverteidiger Ebeny Nguimba spielten vor allem eine überragende Hinrunde und sorgten dafür, dass der DSC in den elf Landesliga-Spielen im Jahr 2019 nur acht Gegentore kassierte.

Kapitän und Sechser Cedric Dürschke ist laut Serkan Besli „ein absoluter Führungsspieler, der nicht viele Worte benötigt, sondern immer weiß, was er auf dem Feld zu tun hat“.

Die Altjahrgänge auf ihrem Weg unterstützen

Und auch Toni Petrovic hat vom ersten Tag an viel Verantwortung übernommen.

„Alle sind absolute Führungsspieler. Sebastian Westerhoff kann sich da auf richtig gute Jungs freuen“, so Serkan Besli, der noch hinzufügt: „Genau dies ist die Philosophie unseres Vereins und unserer Jugendabteilung. Wir wollen alle Altjahrgänge auf dem Weg zu den Senioren so gut es geht unterstützen. Dies ist uns aktuell sehr gut gelungen“.

Jugendspieler konnten sich im Training beweisen

Dieser Meinung kann der Coach der derzeitigen Westfalenliga-Truppe nur zustimmen. „Bei Jugendspielern, die den Sprung zu den Senioren machen, kommt es meistens auf die Mentalität an. Alle haben die richtige Einstellung und sind klar im Kopf“. Sebastian Westerhoff steht mit Serkan Besli, aber auch mit dem Sportlichen Leiter Michele Di Bari, in ständigem Kontakt und hat immer wieder Jugendspieler ins Training geholt, ließ sie in Hallenturnieren und Pokalspielen ran.

„So konnten wir uns einen sehr guten Überblick verschaffen“, so der Coach. „Am Ende setzt sich dann aber auch die Qualität durch. Wir sind der Überzeugung, dass diese Spieler das Potenzial haben, in der Westfalen- oder Oberliga zu spielen“.

Sebastian Westerhoff hält Training in Kleingruppen für möglich

Doch aktuell passiert auch beim DSC Wanne-Eickel auf dem grünen Rasen nichts. Die Spieler halten sich individuell fit und informieren ihren Coach regelmäßig über Fitness- und Gesundheitsstand.

„Für mich wäre es jedoch wirklich toll, wenn wir in absehbarer Zeit wieder in kleinen Gruppen auf den Platz kommen könnten. Natürlich unter Einhaltung aller hygienischen Vorsichtsmaßnahmen. Ich war schon immer ein Freund von kleinen Trainingsgruppen. Und ich denke auch, dass man es im Amateurbereich, über die Woche verteilt, hinbekommen kann“, sagt Sebastian Westerhoff.

Der DSC-Trainer hofft weiterhin darauf, dass die Saison in der Westfalenliga zu Ende gespielt wird. „Ob dies wirklich möglich ist, weiß jedoch wahrscheinlich aktuell auch beim Verband niemand“, so der Coach abschließend.

