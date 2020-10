Keine Überraschungen gab es am Donnerstagabend in der ersten Runde des Herner Fußball-Kreispokals 2020/2021. Der DSC Wanne-Eickel siegte aber mit Problemen beim Tabellenführer der Kreisliga B2, der DJK Falkenhorst. Die Partie zwischen Fortuna Herne und Arminia Holsterhausen ist abgesetzt worden – Corona.

DJK Falkenhorst - DSC Wanne-Eickel 2:4 (1:1). „Das war wirklich gar nichts von uns. Ich muss aber auch zugeben, dass Falkenhorst es richtig gut gemacht hat. Die hatten eine richtig gute Stimmung auf dem Platz, haben gefighted und alles gegeben. Ich wäre als unterklassiger Gegner genau so aufgetreten“, zollte DSC-Coach Sebastian Westerhoff den Gastgebern ein großes Lob.

Nach einem Ballverlust von Davide Basile erzielte Jan Anwar sogar das 1:0 für Falkenhorst. „Das darf ihm nie passieren. Danach hatten wir aber auch Glück, dass wir nicht höher zurücklagen“, gab der DSC-Coach zu.

DSC Wanne-Eickel: Neuzugang Rami macht sein erstes Tor

Kurz vor dem Seitenwechsel erzielte Neuzugang Soufian Rami den Ausgleich bei seinem ersten Spiel für den DSC. „Es war ein ordentliches Debüt, aber er war nicht besser als die anderen“, so Sebastian Westerhoff. Nach der Pause wurde sein Team dann etwas besser ohne aber zu überzeugen.

Nick Ruppert traf doppelt zum 1:2 und 1:3 (62., 72.), ehe André Kilian noch mal Spannung in die Partie brachte.

„Wir haben Falkenhorst das ganze Spiel am Leben gelassen. Das geht so nicht“, ärgerte sich der DSC-Trainer. In der Nachspielzeit machte Maximilian Miesczak dann alles klar. „Das war ein Konter, der uns am Ende dann durchpusten ließ. Gegen Hordel müssen wir ganz anders auftreten“, sagte Sebastian Westerhoff abschließend.

Corona-Fall sorgt für Spielstopp beim SV Fortuna Herne

Fortuna Herne - Arminia Holsterhausen ausgefallen. Die Partie zwischen den beiden B-Ligisten ist am Donnerstagmittag abgesetzt worden. Grund dafür ist ein positiver Corona-Fall in der ersten Mannschaft von Fortuna Herne. Auch das Spiel der Fortunen am Sonntag, in der Kreisliga B1, bei Eintracht Ickern II fällt aus.

