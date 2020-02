Bochum. Der Landesligist zeigt sich klar verbessert und gewinnt 2:1. Ausgerechnet der in der Hinrunde schwächste Mannschaftsteil überzeugt besonders.

Firtinaspor Herne: Ausrufezeichen im Test bei DJK TuS Hordel

Nach dem 2:1-Auswärtssieg von Firtinaspor Herne bei Fußball-Westfalenligist war Coach Burhan Kaya froh: „Nach mehreren schwachen Auftritten hat sich meine Mannschaft selbst aus dem Tief herausgeholt. Die Leistung in Hordel war richtig gut und der Sieg war auch völlig verdient“, freute sich der Firtina-Coach. Dabei ging seine Mannschaft bereits in der vierten Minute nach einem kuriosen Eigentor in Führung.

„Dieses Tor ist aber auch nur gefallen, weil wir Hordel direkt unter Druck gesetzt haben“, so der Trainer. Auch in der Folge war auf dem Kunstrasenplatz in Hordel kein Klassenunterschied zu erkennen.

Plötzlich ist die Defensive die Stärke der Herner

Zwar erzielten die Gastgeber durch einen Elfmeter den Ausgleich, doch Firtina in der Defensive sehr stark und ließ keine Tormöglichkeit des Westfalenligisten bis zum Seitenwechsel mehr zu.

Auch in Hälfte zwei agierten die Gäste deutlich besser und deutlich kompakter als noch bei der Niederlage bei Weitmar 45 am Donnerstag.

Ramadan Ibrahim macht das Siegtor, nachdem er die Latte trifft

„Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften viel offensiver agierten als vorher“, sah Burhan Kaya ein deutlich interessanteres Spiel. Die größte Chance für seine Mannschaft hatte Ramadan Ibrahim, der erst nur die Latte traf, es wenig später aber besser machte.

In der 77. Spielminute erzielte er den Siegtreffer für seine Mannschaft mit einem schönen Distanzschuss, der unhaltbar im Eck einschlug. „Wenn wir diese Stabilität auch am kommenden Wochenende zum Ligastart auf den Platz bringen, dann bin ich zufrieden“, so der Coach abschließend.

Letzter Test am Dienstag gegen einen A-Ligisten

Doch bevor es am Sonntag gegen SuS Kaiserau um wichtige Punkte geht, testet Firtinaspor am kommenden Dienstag noch ein letztes Mal: Gegen Genclikspor Recklinghausen, aktueller Tabellenführer der Kreisliga A in Recklinghausen.