Firtinaspor Herne erwartet Bönen - Horsthausen gegen Hilbeck

Die SpVgg Horsthausen steht vor einer wegweisenden Partie. Firtinaspor Herne will endlich wieder um Punkte spielen. Wanne 11 kickt in Resse.

Firtinaspor Herne - IG Bönen (So., 15 Uhr, Emscherstraße). „Täglich grüßt das Murmeltier“ – besser kann man die Situation bei Firtinaspor Herne aktuell nicht zusammenfassen.

Denn sowohl das Heimspiel gegen SuS Kaiserau, das bereits zweimal abgesagt wurde, als auch das Auswärtsspiel beim SV Hilbeck sind den schlechten Witterungsbedingungen im Februar zum Opfer gefallen.

Firtinaspor hat zum letzten Mal am 2. Februar 90 Minuten auf dem Platz gestanden

Somit hat die Mannschaft von Burhan Kaya vor fast genau einem Monat, am 2. Februar im Testspiel gegen Genclikspor Recklinghausen, zum letzten Mal über 90 Minuten auf dem Platz gestanden.

„Die Situation ist natürlich maximal unglücklich“, sagt der Firtina-Coach vor dem Heimspiel gegen IG Bönen. „Hoffentlich findet es statt“, betont Burhan Kaya, „wir freuen uns alle darauf, dass es los geht“.

Angeschlagene Spieler kehren in den Kader zurück

Der einzige Vorteil der mittlerweile fast achtwöchigen Vorbereitung auf das erste Pflichtspiel des neuen Jahrzehnts ist, dass die angeschlagenen Spieler, Mahmud Siala und Onur Fidan, wahrscheinlich wieder in den Kader zurückkehren werden.

„Es wird Zeit, dass wir endlich wieder in den Rhythmus kommen“, so Burhan Kaya abschließend. Das Problem dabei: am kommenden Wochenende hat seine Mannschaft ganz offiziell spielfrei.

Richtungsweisende Partie für die SpVgg Horsthausen

SpVgg Horsthausen - SV Hilbeck (So., 15 Uhr, Sportzentrum). Nach zwei Unentschieden zum Jahresauftakt steht für die Sportvereinigung Horsthausen am Sonntag ein richtungsweisendes Spiel auf dem Plan.

Zu Gast ist der SV Hilbeck, der zwei Punkte weniger auf dem Konto hat und aktuell auf dem ersten Abstiegs-Relegationsplatz steht.

„Ein Spiel mit großer Aussagekraft“

„Das ist schon ein Spiel mit einer großen Aussagekraft. Man wird sehen, wohin die Reise gehen wird“, weiß auch SpVgg-Coach Marc Gerresheim um die Bedeutung des Heimspiels gegen den Tabellennachbarn. Dabei erwartet er von seiner Mannschaft eine ganz andere Einstellung, als noch im Spiel gegen den SV Horst-Emscher.

„Die Jungs müssen mit der richtigen Mentalität ans Werk gehen. Dabei darf aber auch die Lockerheit nicht fehlen. Denn es ist immer noch nur ein Fußballspiel“, so der SpVgg-Coach. Personell muss er dabei einige Ausfälle verkraften.

Michael Lier, Marc Werner, Patrick Mosemann, Marcel Schönherr und Fabian Gillner stehen definitiv nicht zur Verfügung. „So öffnet sich aber wieder eine Tür für Spieler, die weniger gespielt haben. Wir sind von unserem Kader komplett überzeugt“ glaubt Marc Gerresheim an eine gute Leistung seines Teams.

SV Wanne 11 will die ersten drei Punkte des Jahres

Viktoria Resse - SV Wanne 11 (So., 15 Uhr, Im Emscherbruch, Gelsenkirchen). Ein Zähler gegen den FC Frohlinde, ein Zähler beim Hombrucher SV – der SV Wanne 11 will Sonntag, im Nachbarschaftsduell bei Viktoria Resse, die ersten drei Punkte des Jahres 2020 einfahren.

„Mit beiden Punktgewinnen konnten wir zufrieden sein“, so Franko Pepe, der Coach der 11-er, der mit seinem Team somit den fünften Tabellenplatz zementieren konnte.

Erste Zusagen von Spielern für die neue Saison

Anfang des Monats war der Trainer mit seiner Vertragsverlängerung vorangegangen, mittlerweile sind ihm bereits Nico Cygiel, Ali Al Hussein, Can Polat, Lefti Ilias und Ivan Benkovic gefolgt, die ebenfalls neue Papiere für die Saison 2020/2021 unterschrieben haben.

Besonders die Zusage von Ali Al Hussein macht das Team an der Hauptstraße glücklich.

„Ali wurde bei uns ausgebildet und schürt seitdem die Schuhe für den SV Wanne 11. Er hat gerade in dieser Saison noch mal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht und ist aus den vordersten Reihen gar nicht mehr wegzudenken“, verdeutlicht Mark Lipok, bei den 11-ern für die sportlichen Belange zuständig, die Wichtigkeit des Stürmers.