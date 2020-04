Auch beim Fußball-Landesligisten Firtinaspor Herne macht man sich Gedanken um den aktuellen Umgang mit der Corona-Krise. Kurz vor der Aussetzung des Spielbetriebs präsentierte der Verein mit Ex-Profi Eyyüp Hasan Ugur einen neuen Trainer, der auch bereits einige Male das Training leitete, seine Premiere an der Seitenlinie aber noch nicht feiern konnte.

„Ich wünsche mir, dass ich relativ bald mit der ganzen Mannschaft trainieren kann. Alle anderen Möglichkeiten, wie ein Training in Kleingruppen, so wies aktuell in der Bundesliga praktiziert wird, sind für kurzfristige Angelegenheiten okay, aber langfristig überhaupt nicht hilfreich“, so der neue Coach, der mit Vorstand und Spielern viel telefoniert und ansonsten auch über die sozialen Medien kommuniziert.

Nach der Corona-Pause: Playoffs um Auf- und Abstieg

Und auch für die Beendigung der aktuellen Saison hat er einen eigenen Vorschlag. Eyyüp Hasan Ugur würde Auf- und Absteiger in einem Playoff-Modus ausspielen: Die Plätze eins bis acht spielen den Aufsteiger aus, die Plätze neun bis 17 spielen um den Klassenerhalt. Erst in einem Turniermodus mit Punktvergabe und am Ende mit Finalspielen.

Sein Präsident Ihsan Cakmakli sieht dies persönlich etwas anders: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Saison in einer Art und Weise weitergespielt wird. Es ist eine Sondersituation in unserem Leben. Von daher bin ich, bis alles wieder normal läuft, für die Annullierung der Ligen.“

Firtinaspor Herne ist in der schweren Situation gut aufgestellt

In die gleiche Richtung geht auch die Aussage von Gökhan Negüzel, der bei Firtinaspor als A-Jugendtrainer und Pressesprecher tätig ist: „Meine Empfehlung ist, die Saison abzubrechen, die Erstplatzierten als Aufsteiger zu bewerten und keine Absteiger festzulegen.“

Im Vorstand wurde nun ein Papier ausgearbeitet, das allen Spielern und Trainern zur Verfügung gestellt wurde. „Wir werden als Verein entgegenkommen, aber natürlich sind Sparmaßnahmen notwendig. Dennoch ist es für uns wichtig mitzuteilen, dass sich kein Mitglied Sorgen um den Verein machen muss. Wir sind trotz der verdammt schweren Situation gut aufgestellt“, unterstreicht Ihsan Cakmakli.

Und auch die sportliche Führung des Vereins von der Emscherstraße ist derzeit nicht untätig und arbeitet so gut es geht. Auf Grund der aktuellen Situation konnte bisher jedoch erst mit drei Spielern ein persönliches Gespräch über die Verlängerung der Zusammenarbeit geführt werden.

Drei Zusagen für die kommende Saison – und Neuzugänge an der Angel

Mit Mert Altay, Mert Yagci und Ramazan Enes Colak konnte man sich bereits einigen. „Die anderen Gespräche laufen über die indirekten Kanäle weiter. Nach und nach können wir hier aber demnächst auch final etwas mitteilen“, so die sportliche Leitung Irfan Usluca und Ergün Demircan.

Bei der Suche nach Neuzugängen sind die beiden ebenfalls ständig in Kontakt. Der Kader soll punktuell verstärkt werden, auch hier sei man mit potentiellen neuen Spielern in Kontakt, jedoch „nur“ via WhatsApp, Telefon oder die sozialen Medien.

„Namen werden hier aber noch nicht öffentlich gemacht, da wir hier erst abwarten, bis die anderen Vereine diese Spieler als Abgang vermelden. Dies gebührt der Fairness und einem sportlichen Miteinander. Es kommen aber einige Überraschungen“, machen Irfan Usluca und Ergün Demircan noch mehr Lust auf Fußball.