Ganzes Team weg: SC Pantringshof Herne stellt sich neu auf

Herne. Pantringshof ist in die B-Liga aufgestiegen und will weiter nach oben. Die Aufstiegsmannschaft ist weg – der neue Trainer plant den Neuaufbau.

Obwohl beim SC Pantringshof die komplette Aufstiegsmannschaft wegbricht, gibt man an der Kreftenscheerstraße noch lange nicht auf.

Mit Michael Springwald konnte der erste Vorsitzende Dirk Schmies einen neuen Trainer für die kommende Saison in der Kreisliga B präsentieren. Ursprünglich sollte Andre Koren, der bereits bei TSK Herne aktiv war, als Co-Trainer fungieren, musste dieses Amt aber aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. Für ihn springt Michael Scheer ein, der von der DJK Falkenhorst nach Pantringshof kommt.

Die Kreisliga A ist das langfristige Ziel des neuen Trainers

Springwald, der viele Jahre als Schiedsrichter im Fußballkreis Herne/Castrop-Rauxel aktiv war, spielte in seiner aktiven Zeit in der Oberliga, stand zudem in den letzten Jahren für die Alten Herren des BV Herne-Süd auf dem Platz und half auch mal in den Reservemannschaften an der Bergstraße aus.

„Wir wollen hier etwas aufbauen, so dass wir in vier oder fünf Jahren mal in der Kreisliga A spielen. In der kommenden Saison ist aber erstmal ein gesicherter Mittelfeldplatz das Ziel“, so der neue Coach.

Offenes Training am 20. Juni – Corona macht es kompliziert

Am Samstag, 20. Juni veranstaltet der SCP um 11 Uhr auf dem Platz an der Kreftenscheerstraße ein offenes Training.

„Da die komplette Mannschaft ja abgewandert ist, mussten wir eine komplett neue Truppe zusammenstellen. In Corona-Zeiten ist dies natürlich schwierig. Aus diesem Grund freuen wir uns an diesem Tag auf jeden, der Lust hat vorbeizukommen“, so Michael Springwald abschließend.