Herne 70 holt sich Patrick Liebel von den SF Wanne-Eickel

Fußball-Bezirksligist SG Herne 70 hat sich für die neue Saison die Dienste von Patrick Liebel gesichert. Er kommt vom Liga-Konkurrenten Sportfreunde Wanne-Eickel.

In Herne ist der Rechtsfuß kein Unbekannter, er lief zuvor bereits für drei heimische Vereine auf. Beim SV Sodingen begann er im Herrenbereich, ehe er sich dem SV Wanne anschloss. Für beide Klubs spielte er in der Landesliga. Danach ging es weiter nach Wanne-Eickel, in die Bezirksliga, Liebel gehörte dort zum Stamm, auch in der Kreisliga, in der die Sportfreunde in der Saison 2017/18 spielten, ehe sie mit Liebel in die Bezirksliga zurückkehrten.

Sportlicher Leiter der SG Herne freut sich auf den Zugang

Nun geht’s zur SG Herne. Der Sportliche Leiter Andre Krämer sagt: „Mit Patrick wechselt nicht nur ein herausragender Fußballer, sondern auch ein super Typ zu uns. Auch mit ihm hatte ich sehr angenehme Gespräche. Wir sind stolz, dass er sich am Ende für Grün und Weiß entschieden hat. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit.“