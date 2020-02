Herne-Vöde vor schwerem Spiel – Ruhrstadt II gegen Metelen

In Ochtrup wäre für den TTC Vöde schon eine knappe Niederlage ein Erfolg. Ruhrstadt II spielt gegen Metelen mit Verstärkung aus der Ersten.

SC Arminia Ochtrup - TTC Herne-Vöde. In der ansonsten sehr ausgeglichenen NRW-Liga gibt es eine Mannschaft, die alle anderen um Längen überragt.

Das ist der SC Arminia Ochtrup, der mit 34:0 Punkten einsam an der Tabellenspitze steht.

Spiel dürfte nicht länger dauern als Hin- und Rückfahrt

Dorthin muss der TTC Vöde am Samstag reisen und für die Hin- und Rückfahrt zu dem 100 km entfernten Ort an der holländischen Grenze ungefähr die gleiche Zeit einkalkulieren, wie das Spiel, das um 18.30 beginnt, vermutlich nur dauern wird.

Bisher fertigte der praktisch schon feststehende Oberliga Aufsteiger seine Gegner nämlich durchweg im Eiltempo ab. Den Vödern erging es im Hinspiel ähnlich wie allen anderen Vereinen.

9:4 ist das bisher knappste Heimergebnis für den Tabellenführer

Sie verloren mit 2:9 und konnten nach etwas mehr als zwei Stunden ihre Schläger einpacken. Wenn schon die Chance auf etwas Zählbares gleich Null ist, muss man sich eben andere Ziele setzen. Eines könnte sein, besser abzuschneiden als im Hinspiel.

Wenn man etwas anspruchsvoller ist, könnte die Zielsetzung auch lauten, ein besseres Ergebnis zu erzielen als alle anderen Vereine bisher.

Das hätte man schon bei einem 5:9 erreicht, denn 9:4 war das bislang knappste Ergebnis, mit dem der Spitzenreiter gegen den SC Union Lüdinghausen im November gewonnen hatte.

Verlassen der Abstiegsränge hat den Vödern gutgetan

Die beiden Siege und das Verlassen der Abstiegsränge haben dem Selbstvertrauen der Vöder auf jeden Fall gutgetan.

Das merkt man auch dem Mannschaftsführer Jens Polutnik an: „Wir können auf die Mannschaft zurückgreifen, die gegen Avenwedde und Beckhausen vier Punkte geholt hat. Ochtrup ist der einzige Gegner, gegen den wir überhaupt nichts zu verlieren haben. Deshalb freuen wir uns auf das Spiel und werden versuchen, uns so teuer wie möglich zu verkaufen.“

TTC Ruhrstadt Herne II will in der Rückrunde siegreich bleiben

TTC Ruhrstadt Herne II – TTV Metelen. Neben Tabellenführer 1. TTC Münster ist der TTC Ruhrstadt Herne II die einzige Mannschaft, die in der Rückrunde der Verbandsliga alle Spiele gewonnen hat. Das soll auch nach dem Spiel am Samstag gegen den TTV Metelen so bleiben (Ruhrstadtarena, 18.30 Uhr).

Auf die leichte Schulter nehmen die Ruhrstädter den Gegner aber auf keinen Fall.

Mit Metelen noch eine Rechnung offen

Denn erstens steht der TTV nur um zwei Minuspunkte schlechter da und außerdem hat man gegen den Tabellenfünften noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen.

Damals lehnte Metelen den Verlegungswunsch der Ruhrstädter ab, die zum angesetzten Spieltermin arge Personalprobleme hatten.

Als Ergebnis kassierten die nur mit zwei Stammspielern angereisten Herner eine derbe 2:9-Klatsche.

Ein Stammspieler wird aussetzen müssen

Diesmal geht man gut gerüstet in die Begegnung. Zwar fehlt Urlauber Tobias Maciejok noch ein letztes Mal, aber der wird durch Uros Gordic mehr als gleichwertig ersetzt.

Auch Jasper Reinbothe ist wieder dabei, so dass die Ruhrstädter vor dem Luxusproblem stehen, einen Stammspieler draußen lassen zu müssen. Wer das sein wird, entscheidet sich erst beim Abschlusstraining.

Gipfeltreffen in der Woche darauf in Münster

Die Chancen stehen also gut, die weiße Rückrundenweste zu behalten, bevor es in der nächsten Woche zum Gipfeltreffen beim 1. TTC Münster kommt.

Dann wird mindestens eine der Westen einen Flecken bekommen und bei einem Unentschieden sogar beide – wenn auch einen etwas kleineren.