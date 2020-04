Herne/Wanne-Eickel: auch Jugend-Saison steht vor dem Abbruch

88 Prozent der Vereine des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) haben sich am Wochenende für einen Abbruch der noch laufenden Saison 2019/2020 ausgesprochen. Dieses Votum haben nun auch die 29 Vorsitzenden der Kreis-Jugend-Ausschüsse in insgesamt vier Videokonferenzen bestätigt.

„Wir werden das Votum der Vereine und Kreise aufnehmen und entsprechende Planungen sowie die Vorbereitung notwendiger Beschlüsse vorbereiten“, sagte Harald Ollech, Vorsitzender des Verbands-Jugend-Ausschusses, im Anschluss an die digitale Marathon-Konferenz.

Im Kreis 15, zu dem die Teams aus Herne und Castrop-Rauxel gehören, ist Bernd Götte zuständig für den gesamten Jugendfußball-Bereich.

Bernd Götte plädiert für einen Abbruch mit Wertung

„Ich persönlich plädiere für einen Abbruch mit Wertung. Und zwar mit Wertung zur Halbserie. Wir haben es in Herne geschafft, dass zur Winterpause alle Teams die gleiche Anzahl der Spiele ausgetragen haben, so dass jede Mannschaft mindestens einmal gegen die jeweils andere Mannschaft der Liga gespielt hat“, sagt der Vorsitzende des Kreis-Jugend-Ausschusses.

Bernd Götte, Vorsitzender des Kreis-Jugend-Ausschusses im Fußballkreis Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Eine weitere Möglichkeit wäre ein Abbruch mit Wertung der aktuellen Tabelle. „Dies ist bei uns jedoch schwierig, da Anfang des Jahres die Rasenplätze in unserem Kreis gesperrt waren, so dass die Teams nicht auf dem gleichen Stand sind“, so Bernd Götte weiter.

Auch im Jugendfußball gibt es keine Absteiger

Bei einer eventuellen Wertung wird es jedoch nur um das Aufstiegsrecht für Mannschaften gehen, Absteiger wird es auch im Jugendfußball, genauso wie bei den Senioren, nicht geben. Erschwerend dabei ist jedoch, dass es nach Beendigung der Saison in vielen Jugendligen noch zu Aufstiegsrunden kommt.

Dabei fehlt in Kreisen mit Qualifikations- und Meisterrunden aber eine Grundlage für eine Wertung und die Ermittlung von möglichen Aufsteigern.

Beschlüsse werden auch auf außerordentlichem Jugendtag nötig sein

Bis eine definitive Entscheidung über den Saisonabbruch und die damit verbundene Wertung oder Annullierung gefallen ist, wird noch einige Zeit vergehen. „Es werden sicher noch interessante Tage“, glaubt auch Bernd Götte.

„Sofern im Westdeutschen Fußball-Verband (WDFV) keine einheitliche Vorgehensweise abgestimmt werden kann, werden ergänzend zu den Änderungen der Jugendspielordnung des WDFV notwendige Beschlüsse über einen außerordentlichen FLVW-Jugendtag zu fassen sein“, erklärt der Vorsitzende des Verbands-Jugend-Ausschusses Harald Ollech.

Die Normalität ist in weiter Ferne

Für diesen Jugendtag gilt eine Einladungsfrist von vier Wochen, so dass mit einer Entscheidung erst im Juni gerechnet wird.

„Ich glaube nicht, dass vor Beginn der Sommerferien Ende Juni noch mal jemand auf einem Fußballplatz stehen wird. Mit einem Saisonbeginn rechne ich frühestens für Ende August oder Anfang September. Aber genau voraussagen kann dies niemand. Wie so viele Dinge in dieser Zeit“, so Bernd Götte.

