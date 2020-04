Herne/Wanne-Eickel: Leichtathletik-Zentrum nimmt Formen an

Herne/Wanne-Eickel. Das Leichtathletik-Zentrum an der Schaeferstraße nimmt Formen an. Auch auf anderen Anlagen in Herne und Wanne-Eickel gehen die Arbeiten weiter.

Corona und kein Ende! Während die aktiven Sportlerinnen und Sportler in die Zwangspause geschickt wurden, deren Ende noch nicht absehbar ist, übernahmen Bagger, Schaufel und Harke das Regiment auf den Herner und Wanne-Eickeler Sportanlagen.

Wie an der Schaeferstraße, wo kurz vor Ostern mit dem Bau der neuen Kunststoffbahn für Sprinter, Mittel- und Langstreckenläufer begonnen wurde. Der Untergrund im Oval rund um den Kunstrasen ist gelegt, was noch fehlt ist die letzte rote Schicht sowie die Markierungen auf den Bahnen.

Auch die Anlagen für den Hoch- und Weitsprung sowie für das Kugelstoßen sind fertig. „Dort wurde gut weitergearbeitet“, freut sich Rüdiger Döring, stellvertretender Leiter des Fachbereiches Sport bei der Stadt Herne, über einen kleinen Lichtblick in der aktuellen Krise.

Letzte Mosaiksteine auf dem Nebenplatz im Sportpark Wanne-Süd

Auch auf dem Stadion-Nebenplatz im Sportpark Wanne-Süd werden die letzten Mosaiksteine zur endgültigen Fertigstellung gelegt. Der Vereinscontainer für die DJK Wanne 88 steht, ebenso die Konstruktion für die Anbringung möglicher Werbeschilder.

Die Container, die der DSC Wanne-Eickel nutzen wird, sowie die sanitären, behindertengerechten Anlagen sind bestellt und „sollen bis Mitte Juni aufgestellt werden. Danach wird dann nur noch der Verkaufsbereich rechts hinter dem Eingang gepflastert“, so Döring.

Naturrasenplätze in der Mondpalastarena und in Sodingen erholen sich

Nebenan, in der Mondpalastarena, sorgt der sportliche Lockdown dafür, dass sich der ramponierte Naturrasen erholen konnte: „Dort und auch im Stadion des SV Sodingen hat das Sportteam vom Fachbereich Stadtgrün in Verbindung mit dem guten Wetter in den letzten Wochen ganze Arbeit geleistet. Beide Plätze sind in einem Top-Zustand.“

Dieser soll im Stadion Wanne-Süd in den Sommermonaten sogar noch besser werden, denn dann plant die Stadt dort eine komplette Renovation des Rasens.

Minigolf-Weltmeisterschaften auf 2021 verschoben

Damit sind die positiven „Corona-Seiten“ aber auch schon aufgezählt. Denn die Minigolf-Weltmeisterschaften der Senioren im Eickeler FunPark, geplant für Anfang August 2020, wurden inzwischen ebenso abgesagt wie der „Nations-Cup“ der Kleingolfer, der am 30./31. Mai als Generalprobe der WM vorgesehen war.

Aufgeschoben heißt für den gastgebenden Minigolfclub Rot-Weiß Wanne-Eickel aber nicht aufgehoben: Beide Wettkämpfe auf den drei Bahnen am Heisterkamp stehen bereits jetzt für 2021 im Terminkalender der Minigolf-Weltelite.

Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2020“ Thema im Sportausschuss

In der auf den 9. Juni verschobenen Sitzung des Sportausschusses befassen sich die Kommunalpolitiker mit dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2020“.

Die von einer Arbeitsgruppe unter Federführung des Stadtsportbundes erarbeitete Prioritätenliste, in der die Anträge von zwölf Herner und Wanne-Eickeler Sportvereinen aufgezählt werden, liegt zurzeit bei der Sportverwaltung, um eine Doppelförderung von Projekten auszuschließen.

Insgesamt 2,1 Millionen vom Land für Neubau oder Modernisierung

„Weitere bürgerschaftliche Gremien werden sich danach mit diesem Thema nicht mehr beschäftigen, denn die Stadt hat mit der Ausschüttung der Fördergelder nichts zu tun“, so der Sportausschuss-Vorsitzende Kai Gera.

Insgesamt sollen durch das Förderprogramm des Landes 2,1 Millionen Euro für Neubau- oder Modernisierungsmaßnahmen auf und an den Sportanlagen nach Herne fließen.

