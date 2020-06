Herne/Wanne: „Sport im Park“ treiben statt zu Hause sitzen

Herne/Wanne-Eickel. Ab 6. Juni läuft zwei Monate lang das Angebot des Stadtsportbundes „Sport im Park“ unter Hygienebestimmungen. In diesem Jahr mit zwei Premieren.

So langsam kehrt der Sport in die Stadt zurück. Passenderweise hat sich auch das Wetter überlegt, den Bewegungsbegeisterten ein paar Sonnenstunden mehr zu schenken.

Beste Voraussetzungen also für Sport im Park.

Das Angebot des Stadtsportbundes (SSB) läuft vom Juni bis in den August und stellt Interessierten eine breite Palette an kostenfreien Sportangeboten unter freiem Himmel zur Verfügung. Neben ein paar etablierten Sportarten ist in diesem Jahr ein neues Paar hinzugekommen.

Motto: hinkommen und mitmachen

Aber auch dort bleibt sich Sport im Park seinem Motto treu: hinkommen und mitmachen. Egal ob Einsteiger oder Profi. Dennoch müssen auch dort Hygienebestimmungen eingehalten werden.

„Die Teilnehmer müssen sich in Listen eintragen, es wird keine Geräte geben und sie müssen Abstand halten. Die Parks sind dafür aber groß genug“, erklärt Frank Stieglitz, Breitensport-Koordinator beim SSB. Die Absprache mit dem Ordnungs- und Gesundheitsamt sei bereits erfolgt.

Im Gysenbergpark, Herner Stadtgarten und Sportpark Wanne-Eickel

An jedem Samstagvormittag zwischen 10 und 12 Uhr werden im Gysenbergpark, dem Herner Stadtgarten und dem Sportpark Wanne verschiedenste Kurse und Sportarten angeboten. Auch zwei Kontaktsportarten werden in diesem Jahr dabei sein.

Die Herne Black Barons waren bereits 2019 mit von der Partie und kennen sich mit Training unter Hygienebedingungen bereits bestens aus. Die Basketball-Damen des HTC werden ebenfalls eine Einheit anbieten.

Wann dies der Fall sein wird, wird noch frühzeitig bekanntgegeben. „Die hatten ihre ganz eigenen Sorgen“, sagt Stieglitz. Auch vom HTC wird ein eigenes Hygienekonzept verlangt. Dies dürfte allerdings kein Problem sein, vermutet Frank Stieglitz.

Erstmals dabei: der MGC RW Wanne-Eickel und „MüBaKi“

Zu seiner Premiere beim „Sport im Park“ ist in diesem Jahr der MCG Wanne-Eickel dabei, der am 18. Juli auf die Minigolfanlage im Funpark Eickel einlädt. Der zweite Neuling im Programm verbirgt sich hinter der etwas kryptisch anmutenden Abkürzung MüBaKi. Dies ist ein Walking-Angebot des TV Börnig-Sodingen für Mütter mit Babys und Kinderwagen. „Ich habe das vor zwei Jahren entdeckt und möchte es gerne publik machen“, meint Stieglitz.

Obwohl das Grundprogramm schon steht, werden bis in den Juni herein noch einige Termine hinzukommen. Wahrscheinlich kommen dann auch wieder die Männer und Frauen von CrossFit Herne in den Gysenbergpark. „Dort hatten wir im vergangenen Jahr über hundert Leute. Die haben einen DJ und Musik mitgebracht“, erinnert sich Stieglitz gerne.

Ob in diesem Jahr ein Angebot die dreistellige Teilnehmerzahl knackt, wird sich zeigen. Die Voraussetzungen sind geschaffen, jetzt fehlen nur noch die Menschen. Aber auch dort dürfte wenig Grund zur Sorge sein. Denn in der eigenen Wohnung gehockt haben die meisten in letzter Zeit sicherlich genug.

Weitere Informationen und Termine: