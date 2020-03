Eishockey - Oberliga Nord Herner EV arbeitet auch weiter am Kader: fünf Abgänge

Herne. Nach dem vorzeitigen Saisonende arbeitet der Herner EV weiter daran, die Finanzlücke zu schließen. Aber auch zum Kader gibt es Neuigkeiten.

Eine große Baustelle hat der Herner EV zurzeit: die Finanzierungslücke durch das vorzeitige Saisonende in der Eishockey-Oberliga zu schließen. Aber auch die Arbeiten am Kader für die neue Saison gehen weiter.

Am Wochenende hatte der HEV gemeldet, dass Toptorjäger Patrick Asselin bleibt (41 Tore in 44 Spielen, erfolgreichster Torschütze der Hauptrundenspiele in den beiden Oberligen.

Nun vermeldet der Vizemeister der Oberliga Nord fünf Abgänge. Julius Bauermeister, Torhüter Lukas Schaffrath, Max Pietschmann, Artjom Alexandrov und der US-Amerikaner Anthony Calabrese verlassen den Gysenberg.

Zwei von diesen Spielern würdigt HEV-Geschäftsführer Jürgen Schubert besonders: „Lukas Schaffrath und Julius Bauermeister sind uns in den vergangenen Jahren total ans Herz gewachsen. Beide sind richtig gute Jungs und unfassbar zuverlässig.“

Der Dank von ihm und Trainer Danny Albrecht geht aber an alle fünf: „Alle haben ihren Beitrag zu einer tollen Saison geleistet, die leider viel zu früh beendet ist.“

Weitere Informationen zum Kader will der Herner EV im Laufe der nächsten Zeit bekannt geben.