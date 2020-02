Herner EV nimmt das nächste Ziel in Angriff

Herne. Der Tabellenzweite Herner EV will seinen Platz endgültig festzurren. Am Dienstag zum Nachholspiel geht es allerdings zum Tabellenführer Tilburg.

Das erste Heimrecht im Playoff-Achtelfinale hat sich der Herner EV mit dem 5:2-Sieg gegen die Black Dragons Erfurt endgültig gesichert, aber der zweite Platz ist noch nicht festgezurrt.

Ein Erfolg im Nachholspiel bei den Tilburg Trappers an diesem Dienstag (20 Uhr, IJssportcentrum Stappegoorweg) könnte die Gysenberger einen großen Schritt weiterbringen.

Trappers haben in dieser Saison auf eigenem Eis immer die Oberhand behalten

Allerdings wären die Grün-Weiß-Roten die Ersten, denen in dieser Saison ein solcher Coup gelänge. Fünf Gästeteams schafften es immerhin, die Niederländer auf deren Eis in die Verlängerung zu zwingen, doch am Ende behielt die Mannschaft von Trainer Bohuslav Subr jedes Mal die Oberhand.

Bei derzeit zwölf Punkten Vorsprung auf den HEV dürften die Trappers aber auch bei einem Herner Sieg nicht mehr von Platz eins zu verdrängen sein.

Von den letzten 16 Spielen verlor der Tabellenführer nur eines – mit 3:4 in Rostock, wo er ohne seine zur Olympia-Vorqualifikation abgestellten Nationalspieler angetreten war.

Crocodiles letzter Verfolger

Auch am Gysenberg gingen die Niederländer mit 3:4 und 2:7 leer aus, gewannen aber ihr erstes Heimspiel gegen den HEV mit 6:3 und gelten auch diesmal als Favorit.

Da die Crocodiles Hamburg als letzter verbliebener HEV-Verfolger kein Nachholspiel mehr haben, würde sich die Ausgangssituation des Albrecht-Teams auch bei einer Niederlage in Tilburg nicht verschlechtern. Bei sieben Punkten Vorsprung auf die Hanseaten fehlen aus den letzten beiden Hauptrundenwochenenden noch sechs Zähler zur sicheren Vizemeisterschaft im Norden – oder nur noch drei, wenn sie am nächsten Sonntag zu Hause gegen Hamburg geholt werden.

Gegenüber dem Erfurt-Spiel wird sich der Herner Kader in Tilburg kaum verändern.

Achtelfinalspiele der Oberliga-Playoffs ab 13. März

Die Playoff-Termine stehen inzwischen fest. Nach den Pre-Playoffs im Norden (6., 8. und 10. März) geht es im Achtelfinale am 13., 15., 17. sowie, falls nötig, am 20. und 22. März im Best-of-five-Modus direkt gegen einen Süd-Vertreter.

Beim aktuellen Tabellenstand träfe der HEV auf den EV Füssen. Ebenfalls möglich ist ein erneutes Duell mit dem EC Peiting. Übersteht die Mannschaft von Trainer Danny Albrecht die erste Runde, würde man als Nord-Zweiter auch die Viertelfinalserie (24., 27., 29., 31. März und 3. April) in der Hannibal-Arena beginnen.

Erreicht der HEV wie im Vorjahr das Halbfinale, hätte er als Nord-Zweiter nur das erste Heimrecht, wenn vorher mindestens einer der beiden Oberligameister ausscheidet. Die Runde der letzten Vier wird am 5., 7., 9., 11. und 13. April gespielt, die Finalserie wurde für den 17., 19., 21., 24. und 26. April terminiert. Treffen in den Playoffs zwei gleichplatzierte Mannschaften aus Nord und Süd aufeinander, gilt in diesem Jahr der Nord-Vertreter als besser platziert.