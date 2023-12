Herner Silvesterlauf trotzt dem schlechten Wetter

Herne Die 45. Ausgabe des Herner Silvesterlaufs lässt sich vom Regen der vergangenen Tage nicht beeinflussen. Der Gysenberg ist gut zu belaufen.

Der Blick in den Himmel sorgt bei den Veranstaltern nicht für Kopfzerbrechen. Die Wetter-App auf seinem Smartphone hat Jörg Deppe bislang auch nur zweimal geöffnet. Der 45. Ausgabe des Herner Silvesterlaufs im Revierpark Gysenberg steht nichts im Weg. Der Regen und der Wind der letzten Tage haben der Strecke nicht allzu sehr zugesetzt.

Mit-Organisator Deppe und seine Team-Kollegen waren am Donnerstag unterwegs, um sich einen Eindruck zu verschaffen. „Es sieht nicht schlecht aus“, meint er. „Es gibt ein paar Matschlöcher auf der Strecke, aber es ist nun mal Winter und es regnet.“ Ein paar Äste wurden von der Strecke geräumt und auch die Stadt Herne hat Wort gehalten. Sie hat Teile wieder instandgesetzt.

Nun wartet der Gysenberg nur noch auf die Läuferinnen und Läufer, die ab 10.30 Uhr über die verschiedenen Streckenlängen an den Start gehen sollen. Die Anfragen, ob der Lauf überhaupt stattfinde, hätten sich in den letzten Tagen gehäuft. „Solange von uns keiner etwas sagt, findet der Lauf statt“, betont Deppe. „Wenn das Wetter so bleibt wie am Freitag, ist es alles kein Problem.“

Schon 600 Meldungen eingegangen

Das Interesse ist ähnlich wie im Vorjahr. Für Läufe über fünf und zehn Kilometer sind zwei Tage vor dem Startschuss knapp 600 Meldungen eingegangen. „Wir gehen davon aus, dass auch am Tag noch ein paar Nachmeldungen zusammen kommen werden“, sagt Deppe. So sei es auch im vergangenen Jahr gewesen. „Besonders freut mich, dass so viele Läufer von der Berufsfeuerwehr Herne mit dabei sind.“

Auch für sie soll es einer schöner Lauf-Abschluss des Jahres werden. Große Namen sind im Feld bei der 45. Ausgabe wohl eher nicht zu finden. Das müssen sie auch gar nicht, wie Deppe findet: „Es ist eben ein Lauf für Jedermann“

