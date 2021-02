HEV-Trainer Albrecht: "Gegen Rostock wieder hart arbeiten"

Herne. Der Herner EV will nach dem Sieg gegen Tilburg an die starke Leistung anknüpfen. Heimspiel gegen die Piranhas findet aber erst am Mittwoch statt.

Es war zweifellos die stärkste Saisonleistung des Herner EV und sie brachte am Sonntag einen, die zuvor sieben Siege in Serie gefeiert hatten.

Beeindruckend war, wie die Gysenberger dem Serienmeister der letzten Jahre den Zahn zogen. Der HEV lief den Gegner früh an, ließ vor dem eigenen Tor kaum Räume und auch die Herner Stürmer arbeiteten exzellent nach hinten. Am Ende lagen die Gastgeber sogar bei der Schussbilanz knapp vorne, was gegen die übliche Daueroffensive der Trappers auch nicht jeden Tag vorkommt.

Leistung gegen schwächeren Gegner bestätigen

Was aber nach einem derart überzeugenden Auftritt mindestens genauso schwierig sein kann: Bereits am Mittwochabend um 20 Uhr müssen die Grün-Weiß-Roten ihre Leistung gegen einen sogenannten leichteren Gegner bestätigen.

Dann kommen die Piranhas Rostock zum ersten Duell beider Mannschaften in der laufenden Saison in die Hannibal-Arena. Die Partie war ursprünglich für Dienstag angesetzt, wurde aber am Montag kurzfristig um einen Tag verschoben.

Das Team von der Ostsee ist wohl die Mannschaft der Oberliga Nord, die bisher am weitesten hinter ihren Möglichkeiten geblieben ist und in 23 Spielen lediglich 23 Zähler einfahren konnte. Nach der Quotientenregel liegen die Norddeutschen derzeit nur auf Rang elf und würden damit nicht mal den Einzug in die Pre-Playoffs schaffen.

Albrecht warnt vor Rostock: "brandgefährlich"

Was HEV-Trainer Danny Albrecht nicht ganz nachvollziehen kann: „Rostock hat von den Namen her eine sehr gute Truppe, die brandgefährlich ist. Bisher konnten sie ihre Stärke nicht richtig ausspielen. Wir müssen wieder ganz hart arbeiten.“

Immerhin beendete der Gegner am Sonntag in Hamm durch ein Tor in der Schlusssekunde eine Serie von sechs Niederlagen und gewann nach achtstündiger Anreise mit 4:3. Topscorer der Piranhas ist der Kanadier Matthew Pistilli mit 18 Toren und 18 Assists. Von Chefcoach Niels Garbe hatte man sich vor gut zwei Wochen getrennt, sein Amt übernahm Chris Stanley, bis dahin spielender Co-Trainer in Rostock.

Allerdings mischten sich am Sonntag beim HEV auch einige Wermutstropfen in den Kelch des Erfolges. Valentin Pfeifer stand bereits im Line-Up, musste seinen Comeback-Versuch allerdings nach dem Warmmachen wieder abbrechen. Während des Spiels erwischte es dann auch Nico Kolb. Der Herner Angreifer hatte bis dahin einen starken Auftritt gehabt, lief aber nach einem Pferdekuss während des zweiten Drittels nicht mehr rund und kehrte später nicht mehr aufs Eis zurück.

Ob er gegen die Piranhas wieder einsatzfähig ist, dürfte sich erst kurz vor dem Spiel entscheiden. Nur zwei Tage später treffen beide Mannschaften erneut aufeinander, dann an der Schillingallee in Rostock.

Hart umkämpfter Sieg gegen spielstarke Holländer Hart umkämpfter Sieg gegen spielstarke Holländer Patrick Asselin aus Herne, in grün/rot, kämpft gegen Spieler aus Tilburg, in gelb/blau, am 07. Februar 2021 beim Spiel in der Eishockey Oberliga Nord Herner EV gegen Tilburg Trappers aus Holland in der Hannibal-Arena Am Revierpark 22 in Herne. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

