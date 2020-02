Last-Minute-Gegentor bringt DSC Wanne um den verdienten Lohn

B-Jugend Landesliga: DSC Wanne-Eickel – VfB Waltrop II 2:2 (0:1). Die B-Jugend des DSC zeigte gegen das Team aus Waltrop eine gute Leistung und sicherte sich einen verdienten Punkt. „Waltrop hat das Spiel in den ersten 40 Minuten bestimmt. Sie waren besser und haben auch verdient geführt“, sagte DSC-Coach Soufian Arbib nach der Partie.

Doch seine Mannschaft steckte nie auf und zeigte eine richtig starke zweite Hälfte, die am Ende mit einem Punkt belohnt wurde. Drei Zähler waren sogar drin, doch Waltrop erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 2:2.

Ausgleichstreffer fällt nach einer Standardsituation

„Wir waren in den zweiten 40 Minuten richtig gut, doch leider mussten wir nach einer Standardsituation den Ausgleich hinnehmen. Am Ende geht das Unentschieden aber in Ordnung. Auf die Leistung können wir aufbauen. Mein Team hat eine gute Leistung auf den Platz gebracht“, so der DSC-Coach weiter.

Tore: 0:1 (31.), 1:1 Brüggemann (61.), 2:1 Görgülü (70.), 2:2 (80.).

DSC: Habbecke; Harder, Campara, Brüggemann, Diederich (78. Moughli). – Caka, Görgülü, Yildiz, Duka, Begalke (23. Yavuz) – Ahmet.

Westfalia Hernes B-Jugend bezwingt die SG Castrop souverän

B-Jugend Bezirksliga: Westfalia Herne – SG Castrop 5:1(2:0). Die Mannschaft von Bektas Derdiyok hat auch das zweite Spiel der Rückrunde souverän für sich entschieden. Gegen den Tabellenletzten, der bisher noch keinen Zähler holen konnte, setzte sich der SCW verdient mit 5:1 durch.

Bereits zur Pause führten die Gastgeber dabei mit 2:0, nach dem Seitenwechsel legten sie noch drei weitere Treffer nach. Noah Jalowiecki brachte den SCW bereits nach elf Minuten in Führung, Emre Sengün legte nur sieben Minuten später das 2:0 nach. Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte der SCW das Spiel und legte noch drei weitere Treffer nach.

Niklas Peitz erzielte schnell das 3:0, Eray Okaytekin und Batuhan Sucu machten am Ende dann endgültig den Deckel drauf. „Ein völlig verdienter Sieg“, so SCW-Coach Bektas Derdiyok.

Tore: 0:1 Jalowiecki (11.), 0:2 Sengün (18.), 0:3 Peitz (67.); 3:1 (73.), 4:1 Okaytekin (74.), 5:1 Sucu (80.).

SCW: Ünsal; Ibrahim (41- Sucu), Jezfeld (41. Peitz), Leppeck, Durgut – Jalowiecki, Sengün (41. Mizrak), Satir, Hannemann, Polat – Okaytekin.

DSC Wannes A-Jugend gewinnt erwartet schweres Spiel in Hagen

A-Jugend Landesliga: SpVg. Hagen – DSC Wanne-Eickel 2:3 (1:0). Der DSC Wanne-Eickel hat mit diesem Auswärtssieg in Hagen die Tabellenführung in der Landesliga verteidigt. „Es war das erwartet schwere Spiel“, sagte DSC-Coach Serkan Besli nach der Partie.

Vor dem Seitenwechsel legte sein Team den Gastgebern das 1:0 sogar direkt auf, indem die DSC-Abwehr einen Ball direkt in den Fuß eines Stürmers spielte.

Gäste kommen wie verwandelt aus der Kabine

„Insgesamt war da deutlich zu wenig Tempo drin. Diese Dinge haben wir in der Pause dann angesprochen“, so der DSC-Trainer weiter. Und die Ansprache in der Kabine zeigte Wirkung: Die Gäste kamen wie verwandelt aus der Kabine und spielten mit höherem Druck nach vorne. So war es nur eine Frage der Zeit, bis die Tore für den DSC fielen.

„Nach der Leistung in der zweiten Halbzeit war mir klar, dass wir das Spiel noch drehen. Am Ende war es ein Arbeitssieg, doch mit der Leistung meiner Mannschaft kann ich leider nicht zufrieden sein. Sie kann es deutlich besser“, so Wanne-Eickels Coach Serkan Besli.

Tore: 1:0 (30.), 1:1, 1:2 Harder (64., 80.), 1:3 Besic (87.) 2:3 (90.).

DSC: Topal; Anobian, Groß, Nguimba (62. Kabas), Petrovic – Dürschke, Knasiak, Akrivos, Petrovic – El-Daher, Mieszczak (85. Mehlmann).

A-Jugend von Firtinaspor Herne unterliegt klar

A-Jugend Bezirksliga: Firtinaspor Herne - Concordia Wiemelhausen 1:5 (1:0). Nach dem guten Auftritt bei Westfalia Herne hat Firtinaspor im Heimspiel gegen die Gäste aus Bochum alles vermissen lassen. Zwar führte das Team von Gökhan Negüzel zur Pause mit 1:0, doch nach dem Seitenwechsel lief bei den Gastgebern nichts mehr zusammen.

„Wir hatten zu Beginn des zweiten Abschnitts zwar einige Möglichkeiten, doch ein Treffer wollte uns nicht gelingen. Theoretisch hätten wir mit 3:0 führen können. Das ist schon sehr bitter“, so Negüzel. „Am Ende verlieren wir aber verdient. Viele meiner Spieler hatten die Partie bereits abgehakt. Das geht nicht. Für uns ist jedes Spiel ein Endspiel. Das müssen die Jungs endlich mal verstehen. Ansonsten werden wir bis zum Ende zittern müssen“, so der konsternierte Coach.

Tore: 1:0 E. Kutucu (42.), 1:1 (53.), 1:2 (63.), 1:3 (67.), 1:4 (82.), 1:5 (88.).

Firtina: Balci; Karalar, Rompf, Özdemir, Arslan- Kilic (65. Kilerci), Demirci, E. Kutucu (60. Yildirim), Köklüoglu – Uslucuk (39. Fidan), Kara (82. M.Kutucu).

Die Partie von Westfalia Herne beim VfB Hüls ist ausgefallen. Das Spiel wird am Mittwoch, 26. Februar, um 19 Uhr nachgeholt.