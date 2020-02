Mit Fotos: Kritik an der Herner Einstellung nach 1:4-Pleite

1 / 12

Herner EV unterliegt den Axa Ice Fighters Leipzig

Christopher Kasten, am Puck, spielt am Freitag, 07.02.2020, in Herne für den Herner EV. In der Eishockey-Oberliga spielte der Herner EV gegen die Axa Ice Fighters Leipzig. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Foto: FUNKE Foto Services