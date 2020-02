Mit vielen Fotos: Auch E-Jugend spielt beim Herner Wintercup

Nur eine Woche nach der Hallenkreismeisterschaft beherbergte die Sporthalle im Sportpark gleich das nächste E-Jugend-Turnier. Die SpVgg. Horsthausen hatte zum 4. Wintercup geladen und acht Mannschaften waren dem Ruf gefolgt.

Bereits am Samstag hatten sich jeweils ein Dutzend F- und G-Jugendmannschaften miteinander gemessen, die E-Jugend war in diesem Jahr zum ersten Mal in den Wintercup mit in das Turnier integriert.

Viel positive Resonanz von den Gästen

Da man die Halle am Westring nicht für zwei Tage habe anmieten können, wich das Turnier nach Wanne-Eickel aus. Die Veranstalter zeigten sich noch während des Turniers mit dem Verlauf und Planung restlos zufrieden.

„Es läuft alles sehr gut. Wir haben viel positive Rückmeldungen von den Vereinen bekommen, einige haben schon Interesse für das Turnier im nächsten Jahr angemeldet“, erklärte der 2. Geschäftsführer Jugend Horst Kailuweit.

Trotz der Strecke, die einige Mannschaften auf sich nehmen mussten. Exemplarisch dafür: der TSV Eller 04 II aus Düsseldorf. Eben in solchen Duellen liegt der Reiz des Wintercups.

Das Turnier bringt den Reiz der Abwechslung für die Teams

„Es geht darum auch mal gegen Mannschaften aus anderen Kreisen und Regionen zu spielen“, beschrieb Kailuweit die Turnier-Philosophie. Denn gegen heimische Teams spiele man schließlich regelmäßig in den Ligen. Da ist ein wenig Abwechslung immer willkommen.

So nahmen aus Herne auch nur vier Teams der Gastgeber aus Horsthausen teil. Während für drei Mannschaften schon in der Vorrunde Schluss war, gelang der ersten Mannschaft der Sportvereinigung der Sprung ins Halbfinale.

Der Gastgeber wird am Ende Dritter

Nach einem engen Spiel gegen den späteren Sieger TuRa 1888 Duisburg, das erst im Neunmeterschießen entschieden wurde, konnte sich die SpVgg. Horsthausen im Spiel um Platz drei mit 2:1 gegen den SV Preußen 07 Lünen durchsetzen. Der TSV Eller II reiste mit einer 0:9-Packung gegen TuRa 1888 Duisburg zurück nach Düsseldorf.

Sollte sich im kommenden Jahr wieder eine Halle für zwei Tage mieten lassen, sind die E-Jugenden wieder mit von der Partie. Dann wird es wieder zu überregionalen Duellen kommen.