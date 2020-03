Nach Trainerwechsel: Wanne stürzt Spitzenreiter Wattenscheid

„Da sieht man mal wieder, wie verrückt Fußball ist“, schlackerte Thomas Preßhoff von den Sportfreunden Wanne mit den Ohren. Gerade hatte da seine kriselnde Mannschaft, die so hoffnungsfroh in die Saison gestartet und zwischenzeitlich in Abstiegsnot geraten war, den Tabellenführer ins Straucheln gebracht.

Das 1:1 gegen Wattenscheid 08 war keineswegs zu erwarten, zumal man auch die Turbulenzen rund um die Trennung von Marco Jedlicka und Paule Wolf unter der Woche erst noch zu verarbeiten hat. Preßhoff: „Das ist nicht immer logisch.“

Das Siegtor wird den Wannern wegen Abseits aberkannt

Beinahe hätten die Wanner sogar noch die volle Punkteausbeute eingefahren, als Cedric Preßhoff in einer Kopie des ersten Treffers am zweiten Pfosten zum vermeintlichen 2:1-Führungstreffer eingenickt hatte. Der Unparteiische wagte in dieser Gewühl-Szene jedoch die Entscheidung: Abseits! Der Jubel war aber auch so groß.

Mounir Hafsi hatte die Sportfreunde kurz nach dem Seitenwechsel auf dieselbe Art in Führung gebracht. Leider lenkte der defensive Mittelfeldspieler in der 68. Minute einen scharf geschossenen Freistoß zum Ausgleich ins eigene Netz ab.

Ibrahim Sory Toure wurde als Aushilfe ins Sturmzentrum beordert, machte seinen Job da auch nicht schlecht – er sah aber die Rote Karte, so dass die Stürmersuche von vorne beginnt. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Wanne hält dem Wattenscheider Druck stand

„Wir sind über die Emotionalität gekommen“, beschreibt Thomas Preßhoff. „Aber wir haben uns dann auch richtig ins Spiel hineingespielt. Der Druck von Wattenscheid war schon hoch, aber die Jungs haben das überragend gemacht.“

Mit Leidenschaft führten die Sportfreunde die Partie bis zum Ende. Zwei, drei aussichtsreiche Kontersituationen hatten die Hausherren auch noch – und fast ja auch noch das Siegtor.

Dass Ibrahima Toure, der Aushilfs-Reserve-Sturmvertreter, in der Schlussminute die Rote Karte kassierte, nahm Preßhoff mit Galgenhumor: „Frag nicht, wer jetzt im Sturm spielt ...“

SF Wanne-Eickel - Wattenscheid 08 1:1

Tore: 1:0 (49.) Hafsi, 1:1 (68., Eigentor) Hafsi.

Sportfreunde: Klimczak; Ennaji, Preßhoff, Kapucuoglu, Moughli (46. Pelaez-Bacharidou) – Gilke, Hafsi (89. Cavaleri) – Lasshab (77. Aziz), Liebel, Pereira – Toure.

Bes. Vork.: Rote Karte Toure (90.).