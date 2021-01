Neue Gegner für Herner EV - Erfurter wieder in Quarantäne

Programmänderung: Der Herner EV spielt Freitag in Diez-Limburg, trifft zwei Tage später wie am vorigen Sonntag (Spielszene vom Herner 3:1-Erfolg mit dem zweifachen Torschützen Colton Kehler/re.) in eigener Halle auf Krefeld.

Herne. In der Eishockey-Oberliga ändert sich das Wochenendprogramm für den Herner EV, weil das Erfurter Team in eine Zwangspause muss.

Der Herner EV spielt am kommenden Wochenende nicht gegen die TecArt Black Dragons.

Wie der Eishockey-Oberligist aus Thüringen am Dienstag bekanntgab, muss der Spiel- und Trainingsbetrieb der Erfurter nach vier positiven PCR-Tests erneut ausgesetzt werden.

Herner EV spielt Freitag in Diez-Limburg

Bereits im Dezember hatte sich die Mannschaft von Trainer Raphael Joly nach einem ersten Corona-Ausbruch in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssen.

Ausweichgegner für den Herner EV waren schnell gefunden.

Am Freitag um 20 Uhr tritt das Team von Chefcoach Danny Albrecht bei der EG Diez-Limburg an, die ursprünglich gegen die aktuell ebenfalls von der Pandemie betroffenen Rostock Piranhas hätten spielen sollen. Das erste Gastspiel in Rheinland-Pfalz hatten die Grün-Weiß-Roten am Neujahrstag mit 6:5 für sich entschieden.

Sonntag erneut gegen Krefeld

Zwei Tage nach dem vierten Saisonduell mit dem Aufsteiger empfängt der HEV dann in der Hannibal-Arena erneut den Krefelder EV. Beide Mannschaften hatten sich dort erst am letzten Sonntag gegenüber gestanden. Nach 60 intensiven Minuten konnte sich das Albrecht-Team mit 3:1 durchsetzen. Auch die U23 des DEL-Vereins wäre laut Spielplan eigentlich auf Rostock getroffen.

Spielbeginn der Neuauflage des "kleinen" Westderbys ist diesmal bereits um 17 Uhr. Wann die beiden abgesagten Partien gegen Erfurt nachgeholt werden, steht noch nicht fest.

