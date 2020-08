Oberliga: Wattenscheid gegen Westfalia Herne unter Flutlicht

Herne. Der Spielplan ist da – Westfalia Herne hat nicht den erhofften Auftaktgegner in der Fußball-Oberliga bekommen. Das Programm sieht aber gut aus.

Ein Heimspiel gegen die SG Wattenscheid 09 – das hatte sich Westfalia Hernes Trainer Christian Knappmann zum Start der Fußball-Oberliga Westfalen am 6. September gewünscht. Am Sonntag hat nun der westfälische Fußball-Verband (FLVW) den Spielplan veröffentlicht. Und den Herner Wunsch nicht erfüllt, nachdem Westfalia in den vergangenen Jahren mehrfach das Eröffnungsspiel bestreiten durfte, zum Beispiel gegen Schalke 04 und die TSG Sprockhövel. Ein Auftaktspiel am Freitagabend wird es in dieser Saison aber nicht geben.

Während Wattenscheid am ersten Spieltag in Hamm bei Westfalia Rhynern spielt, bestreitet die Westfalia ihr Auftaktspiel gegen Victoria Clarholz, Anstoß in der „Edi-Arena“ am Schloss Strünkede ist am 6. September um 15.15 Uhr. Auch am zweiten Spieltag ist der Herner Gegner ein Aufsteiger: Dann spielt das Knappmann-Team auswärts bei der SG Finnentrop-Bamenohl, schon am dritten Spieltag hat Herne dann spielfrei.

Westfalia Herne spielt in der Hinrunde unter der Woche bei Wattenscheid 09

Weiter geht es danach mit dem ersten von mindestens sechs Wochentag-Spielen, zwischen 22. und 24. September (Dienstag bis Donnerstag) muss Herne bei Preußen Münster II antreten. Auch das ersehnte Duell mit Wattenscheid wird unter Flutlicht stattfinden – eine Woche später (1. Oktober).

Das letzte Spiel vor der Winterpause ist am 20. Dezember zu Hause gegen Westfalia Rhynern – am 31. Januar geht es auswärts bei den Sportfreunden Siegen weiter, wenn am Wochenende davor kein Nachholspiel ansteht.

Der 42. und letzte Spieltag der Saison soll am 20. Juni über die Bühne gehen: Zu Gast in Herne ist dann der FC Gütersloh.

Die ersten beiden Spieltag im Überblick:

Oberliga Westfalen, 1. Spieltag:



1. FC Kaan-Marienborn - SC Preußen Münster II

Westfalia Rhynern - SG Wattenscheid 09

SpVgg Vreden - Eintracht Rheine

TuS Ennepetal - ASC 09 Dortmund

TSG Sprockhövel - SC Paderborn 07 U21

Holzwickeder SC - SV Schermbeck

RSV Meinerzhagen - Hammer SpVg

TuS Erndtebrück - SF Siegen

FC Gütersloh - SG Finnentrop/Bamenohl

SC Westfalia Herne - Victoria Clarholz

spielfrei: TuS Haltern

Oberliga Westfalen, 2. Spieltag:

TuS Haltern - TuS Erndtebrück

SF Siegen - RSV Meinerzhagen

Hammer SpVg - Holzwickeder SC

SV Schermbeck - TSG Sprockhövel

SC Paderborn U21 - TuS Ennepetal

ASC 09 Dortmund - SpVgg Vreden

Eintracht Rheine - Westfalia Rhynern

SG Wattenscheid - 1. FC Kaan-Marienborn

SC Preußen Münster II - FC Gütersloh

SG Finnentrop-Bamenohl - SC Westfalia Herne

spielfrei: Victoria Clarholz



