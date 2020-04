Planung für DBBL bleibt Herausforderung für den Herner TC

In den digitalen Konferenzkanälen ist viel los zurzeit, gerade auch zum Thema Sport. Und auch die Vereine aus der DBBL schließen sich kurz.

An diese Donnnerstag findet eine Videokonferenz unter Vertretern der Klubs aus der 1. Basketball-Bundesliga der Frauen statt, berichtet Wolfgang Siebert, Vorsitzender des Herner TC.

Einen Rahmenterminplan gebe es wohl schon, der dabei ein Thema sein soll, so Siebert, aber für ihn bleibe erst mal noch „alles Theorie“.

Hygienekonzept ermöglicht einige Trainingsformen

Denn schließlich sei erst noch abzuwarten, wie sich die Lage um das Corona-Virus insgesamt entwickele. Mit einem Hygienekonzept wären auch wieder zumindest einige Trainingsformen möglich.

Sportstätten: Stadt Herne wartet auf Signal aus Düsseldorf Die Stadt Herne weist darauf hin: Aktuell untersage die NRW-Verordnung nach wie vor zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus jeglichen Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen sowie alle Zusammenkünfte in Vereinen, Sportvereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen. Diese Verordnung sei noch bis zum 3. Mai gültig. Ob und wie es weitergehen kann, dazu wolle man auf Signale aus Düsseldorf warten: „Sollte die NRW-Landesregierung ab dem 4. Mai eine Lockerung des Sportbetriebs auf den Weg bringen, wird der Krisenstab der Stadt Herne die neue Situation beraten“, teilt die Stadt Herne mit.

Ohne Eins-gegen-Eins-Situationen, aber in den Bereichen Kondition und Arbeit mit dem Ball, dies alles in Kleingruppen, in denen Abstand gewahrt bleibt – in Einheiten von 30 bis 60 Minuten.

Zweite Videokonferenz mit Vertretern der DBBL-Vereine

Aber dazu müssten auch wiederum die Hallen geöffnet sein, so Wolfgang Siebert.

Die Videokonferenz der DBBL-Klubs an diesem Donnerstag ist die zweite nach dem Abbruch der Saison 2019/2020 und mit Blick auf die neue Spielzeit.

HTC-Vorsitzender Wolfgang Siebert. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Der Herner TC wird auch in den kommenden Wochen an den Voraussetzungen für die nächste Saison arbeiten.

Große Herausforderung für den Herner TC

Trainer Marek Piotrowski stelle ein Team mit einem kleineren Etat zusammen, so Wolfgang Siebert – und der HTC hält weiter Kontakt nicht nur zu seinen Sponsoren, sondern über die neuen Medien auch zu seinen Mitgliedern in den verschiedenen Abteilungen.

Auf Facebook kann man sich zum Beispiel „Challenges“, Herausforderungen, stellen – vor der größten steht zurzeit aber wohl der Herner TC mit Blick auf die neue Saison.

