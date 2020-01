Herne/Wanne-Eickel. Die Zahl der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an den Herner und Wanne-Eickeler Sportstätten bleibt stattlich. Sieben Projekte stehen in 2020 an.

Sanierungsliste für Herner/Wanner Sportstätten bleibt lang

Sowohl das Gebäudemanagement Herne (GMH) als auch die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft (HSM) arbeiten eine ellenlange Liste ab, die, so der Eindruck, nicht kürzer wird.

Zahlreiche Maßnahmen in 2020 und 2021

Bereits jetzt kündigte Klaus-Jürgen Strahlendorf, Teamleiter beim GMH, in der Sitzung des Sportausschusses zahlreiche Maßnahmen für die Jahre 2021 und 2022 an.

Zumeist handelt es sich dabei um Sanierungen der Trinkwasserleitungen und Lüftungsanlagen oder um Brandschutzmaßnahmen.

Sieben Baumaßnahmen sollen dieses Jahr abgeschlossen werden

Betroffen sind auch große Sportstätten wie die Sporthallen im Sportpark Wanne-Süd oder an der Wanner Gesamtschule.

Sieben Baumaßnahmen sollen, so die Planungen, in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Auch Arbeiten an der Mont-Cenis-Gesamtschule sollen weitergehen

Dabei handelt es sich unter anderem um die Umkleiden auf den Sportplätzen an der Emscherstraße und an der Bladenhorster Straße sowie um das Mammutprojekt am Otto-Hahn-Gymnasium (Schwimm- und Turnhalle).

Auch an der Sporthalle der Mont-Cenis-Gesamtschule „werden die Arbeiten demnächst weitergehen“, erfuhr Hendrik Bollmann (SPD) auf seine Nachfrage. Einen genauen Termin nannte das Gebäudemanagement allerdings nicht.

Sanierung der Umkleideräume ist dringend nötig

Im vergangenen Jahr wurden an der Spielstätte der Bundesliga-Basketballerinnen des Herner TC die Körbe erneuert, die Handballtore ersetzt und ein kleines Stück des Hallenbodens ausgebessert.

Zeitnah sollen jetzt mit den Elektroarbeiten für die Beschallungsanlage begonnen werden. Auf der ToDo-Liste steht aber weiterhin die dringend notwendige Sanierung der Umkleideräume, die nicht bundesligatauglich sind.

Mehr Licht an der Emscherstraße

Aber es gab auch gute Nachrichten im Sportausschuss. So stehen die Fußballer von Firtinaspor Herne und vom ASC Leone nicht mehr im Dunkeln: Das Flutlicht auf dem Sportplatz an der Emscherstraße (wir berichteten) soll wieder heller strahlen.

Nach einer längeren Dunkelphase leuchten jetzt zumindest sechs Lampen, die einen Trainingsbetrieb ermöglichen. Allerdings hakt es dort weiterhin an zwei Stellen: Zum einen kommt zu wenig „Saft“ an den Masten an, zum anderen fallen die Birnen zu oft aus.

Die Sportverwaltung sei aber in guten Gesprächen mit den Stadtwerken und mit dem Hersteller der Lichtquellen – „alles ist im Fluss, auch wenn es keine einfache Sache wird“, erklärt Rüdiger Döring, stellvertretender Leiter im Fachbereich Sport, auf Anfrage.

Offener Sonntag an zwei Grundschulen

Im März soll es an den Grundschulen Freiherr-vom-Stein in Wanne-Süd und „Kunterbunt“ an der Neustraße in Herne-Mitte an allen vier Sonntagen einen „Open Sunday“ geben.

Die Rotarier Herne-Luna sowie Herne-Mitte und das Lions-Hilfswerk Herne unterstützen dieses Projekt.

Am „Open Sunday“ werden für Kinder und Jugendliche auch sonntags die Sporthallen von Grundschulen geöffnet, in denen kein Vereinssport stattfindet.

Mit Unterstützung von Coaches der Universität Duisburg-Essen sowie Sporthelfern des SSB können die Mädchen und Jungen dann auf einem Parcours Klettern, Schaukeln oder Balancieren, aber auch der Fuß- oder Basketball soll durch die Hallen rollen.

„Sport-Gutscheine“ für Erstklässler

„Wir haben es endlich geschafft!“ So freute sich der Ausschussvorsitzende Kai Gera über die Realisierung des Projektes „Sport-Gutscheine für Erstklässler“.

Bereits ab Februar sollen Mädchen und Jungen über ihre Schulsportleiter diese Gutscheine im Wert von 50 Euro bekommen, mit denen sie probeweise, wie ein Gastmitglied, in einen Sportverein ihrer Wahl eintreten können.

Die kostenlose Mitgliedschaft gilt vorerst bis Juni 2020, teilnehmende Vereine lösen den Gutschein beim Stadtsportbund ein.

Stadt und SSB wollen mit diesem Angebot Erstklässlern einen vereinfachten Zugang zu Bewegung, Spiel und Spaß in den Sportvereinen ermöglichen.

„Wir sehen das als eine wichtige Maßnahme, um den Folgen von Bewegungsmangel entgegenzutreten. Gleichzeitig lernen die Kinder durch die Vereinszugehörigkeit Werte wie Fairness, Toleranz und Teamgeist kennen, denn in jeder Vereinsfamilie werden zudem soziale Kompetenzen vermittelt“, heißt es beim SSB. Details zu diesem Projekt sollen in der kommenden Woche vorgestellt werden.

Schaeferstraße: Pachtvertrag

Die Vereine ESV Herne und FC Herne 57 schließen mit der Stadt Herne einen Pachtvertrag für den umgebauten Sportplatz an der Schaeferstraße ab.

„Ein ganz normaler Vorgang für die Nutzung von städtischen Anlagen“, erfuhr die WAZ, nachdem dieser Punkt im nichtöffentlichen Teil des Sportausschusses behandelt worden war.