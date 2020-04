SG Herne 70 findet „Mentalitätsmonster“ für die Defensive

Der neue Kader von Fußball-Bezirksligist SG Herne 70 vervollständigt sich weiter. Zu den sechs bislang feststehenden Neuzugängen hat sich nunmehr auch Sebastian Schmiedecke den Hernern angeschlossen, wie diese vermelden.

Der 28-jährige Abwehrspieler kommt von Gelsenkirchens A-Ligist Adler Feldmark und soll die vakante Außenverteidigerposition bekleiden. Passend zum Kampf um den Klassenerhalt auf Asche bringt Schmiedecke genau die Qualitäten mit, die aktuell gesucht wurden.

Nach einem Unfall kam die Pause

„Laufstark, zweikampfstark, konditionsstark“, so porträtiert André Krämer den siebten Neuen. Der sportliche Leiter der Siebziger bezeichnet den 28-Jährigen als wahres „Mentalitätsmonster“. Mit der Reserve des SV Horst-Emscher 08 hatte Sebastian Schmiedecke zwischenzeitlich den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. „Dann hat er aber nach einem Unfall lange nicht spielen können“, so Krämer.

Nach seinem ersten Comeback bei den Adlern will der Verteidiger nun bei der SG 70 wieder zu alter Form zurückfinden.

Innenverteidiger und Torhüter sollen noch kommen

Zuvor hatte der Verein bereits Patrick Liebel, Dennis Gilke (beide SF Wanne), Patrick Rojek (SV Wanne 11 II), Can-Enrico Oberschewen (Adler Feldmark), Tobias Lübke (BG Schwerin) und Leon Düppe (SpVgg Horsthausen) als Neuzugänge vermeldet. Ein Innenverteidiger und ein zweiter Torhüter stehen nun noch auf der Wunschliste der Verantwortlichen.