Souveräner SV Sodingen siegt verdient 5:0 bei Firtinaspor

Firtinaspor Herne - SV Sodingen 0:5 (0:2). Westfalenligist SV Sodingen hat bei Firtinaspor Herne die Muskeln spielen lassen und die Vorbereitungspartie verdient mit 5:0 gewonnen.

„Wir waren definitiv klar unterlegen. Der Sieg für Sodingen geht absolut in Ordnung und ist auch in dieser Höhe okay“, bilanzierte Burhan Kaya, Coach von Firtinaspor, nach der Partie.

Zwei Firtinaspor-Chancen mit „Hallo Wach“-Effekt für Sodingen

Dabei kam seine Elf gar nicht schlecht ins Spiel und hätte in den ersten 20 Minuten sogar in Führung gehen können, doch sowohl Ramadan Ibrahim, als auch Youngster Mahmud Siala scheiterten jeweils an SVS-Keeper Robin Siebert.

Diese beiden Chancen waren für die Gäste wie ein „Hallo Wach“-Effekt.

Westfalenligist lässt Ball und Gegner laufen

In der Folge hatten die Sodinger die Kontrolle über das Spiel, ließen Ball und Gegner laufen und kamen nach 40 Spielminuten zum Führungstreffer durch Neuzugang Thomas Hildwein.

Zwei Minuten später erzielte Ridvan Avci das 0:2, so sollte es dann auch in die Pause gehen. „Bei diesem Treffer haben wir Sodingen zum Toreschießen eingeladen“, ärgerte sich Burhan Kaya, der genau wie sein Gegenüber Ersan Kaya, in der Halbzeit fast komplett durchwechselte.

Doch am Spielverlauf änderte sich nichts. Der SVS blieb spielbestimmend und kam durch Dominik Meißner, Jamal El Mansoury und Daniel Bertram zu weiteren Treffern.

Flutlichtsituation an der Emscherstraße weiter ungenügend

Firtina-Coach Burhan Kaya ärgerte sich nach dem Spiel aber weiterhin über die unzureichende Flutlicht-Situation.

„Nachdem der Bericht in der Zeitung stand, hat sich kurzzeitig etwas verbessert. Doch bereits am vergangenen Freitag sind wieder zwei Flutlichter auf der rechten Seite ausgefallen, so dass unser Platznachbar, ASC Leone, fast im Dunkeln trainierte. Wir haben zum Glück auf dem Kleinfeld trainiert, so dass wir etwas mehr sehen konnten. Aber so kann es einfach nicht weitergehen. Es muss etwas passieren. Die Situation ist für alle Beteiligten ungenügend“, schüttelte der Coach mit dem Kopf.

„Guter und intensiver Test“ zwischen Sportfreunden Wanne und Horsthausen

SF Wanne-Eickel - SpVgg Horsthausen 2:5 (1:3). „Das war wirklich eine gute Partie. Die Sportfreunde haben uns stark gefordert und uns alles abverlangt. Ergebnisse sind in der Vorbereitung immer zweitrangig. Es war ein sehr guter und intensiver Test“, war SpVgg-Coach Marc Gerresheim mit der Partie an der Wilhelmstraße zufrieden.

Michael Lier brachte seine Mannschaft nach 19 Minuten in Führung, Dominik Pereira konnte jedoch nur vier Minuten später für den Bezirksligisten ausgleichen. Tim Sens und erneut Michael Lier stellten das Ergebnis bis zum Seitenwechsel auf 1:3.

Horsthausens Training unter der Woche anstrengend und umfangreich

„Man hat meiner Mannschaft aber angemerkt, dass sie noch sehr müde Beine hatte. Unter der Woche war unser Training sehr anstrengend und umfangreich. Dafür hat sie ihre Sache wirklich sehr gut gemacht“, so Marc Gerresheim weiter. Auch in Hälfte zwei hielten die Sportfreunde gut dagegen und kamen durch Ayoub Nouasse zum Anschlusstreffer, doch Dustin Behlau und Steven Josifov machten in der Schlussphase alles klar.

„Es war ein guter Test gegen einen wirklich guten Gegner“, zollte Marc Gerresheim den Gastgebern Respekt.

Empfindliche Niederlage für den SV Wanne 11 in Weitmar

SC Weitmar 45 - SV Wanne 11 5:0 (3:0). Landesligist SV Wanne 11 musste beim Bezirksligisten SC Weitmar 45 eine empfindliche 0:5-Pleite hinnehmen.

Vor allem in den ersten 45 Minuten waren die Bochumer Gastgeber dem Team von Franko Pepe in allen Belangen überlegen und führten zum Seitenwechsel bereits verdient mit 3:0. Der Coach der 11-er wechselte in der Pause gleich fünfmal, doch im Spiel war seine Mannschaft immer noch nicht.

0:5 schon nach 67 Spielminuten

Acht Minuten nach dem Seitenwechsel erzielte Weitmar das 4:0 durch einen Elfmeter, das 5:0 fiel dann bereits in der 67. Spielminute. In der Schlussphase schalteten die Gastgeber dann einen Gang zurück, ein Ehrentreffer wollte den 11-ern aber nicht mehr gelingen.

Bereits am Donnerstag besteht beim Heimspiel gegen den Oberligisten Hammer Spielvereinigung die Möglichkeit auf Wiedergutmachung.

SG Herne 70 setzt sich beim VfB Börnig durch

VfB Börnig - SG Herne 70 1:2 (1:1). Bezirksligist SG Herne 70 hat das Testspiel beim A-Ligisten VfB Börnig mit 2:1 für sich entschieden.

Bereits in der zehnten Spielminute brachte 70-Kapitän Tom Cassebaum die Gäste in Führung, doch nur eine Viertelstunde später konnte Abwehrspieler Fabian Macuga für das Team von der Schadeburg, das an diesem Sonntag von Robin Fuchs betreut wurde, ausgleichen.

In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften, man merkte ihnen die schweren Beine an. Auch in Hälfte zwei hatte der Bezirksligist von der Vödestraße zwar mehr vom Spiel, doch Börnig machte in der Defensive die Räume geschickt eng und verteidigte gut.

Doch sieben Minuten vor Schluss passte die VfB-Defensive einmal nicht auf. 70-Stürmer Marc Ostermann, der auch in der Liga die meisten Treffer für seine Mannschaft erzielt hat, traf zum 2:1 der Gäste.