Herne. Benjamin Callies und Giuseppe Fuca wollen mit einer Spendenaktion ihren Teil zur Rettung von Westfalia Herne beitragen. Auftakt am 1. Februar.

Westfalia Herne: Spendenaktion „Ein Taler für Westfalia“

Es begann mit einem kleinen Rechenspiel zwischen Heiligabend und Silvester. Was wäre, wenn jeder Herner Bürger einen Euro für die Rettung von Westfalia Herne spenden würde? Das würde doch locker reichen. Ein wenig illusorisch, doch dieser Gedanke brachte eine Lawine ins Rollen.

Die beiden Westfalia-Fans Benjamin „Benny“ Callies und Giuseppe „Joe“ Fuca warteten nicht lange und schon war die Spendenaktion „Ein Taler für Westfalia“ geboren. Parallel dazu hatte Tim Eibold, Sportlicher Leiter von Westfalia Herne, ein ähnliches Gedankenspiel. „Ich lag abends auf meinem Sofa und habe mir gedacht, was wenn jeder Herner nur einen Euro geben würde“, erinnert er sich.

Ideen finden schnell zueinander

Die beiden Ideen fanden schnell zueinander. „Wir sind ziemlich fix an den Verein herangetreten“, sagt Callies und dieses Engagement wurde dort mit offenen Armen und Begeisterung empfangen. „Wie geil ist das denn? Es ist herausragend, dass es Menschen gibt, denen Westfalia so am Herzen liegt, dass sie sich solche Mühe machen“, fasst Eibold die Stimmung im Verein zusammen.

Obwohl es auf dem Weg zur Realisation eine Schwierigkeit gab – so konnte Westfalia aufgrund rechtlicher Belange selbst kein Spendenkonto eröffnen – steht jetzt doch alles in mehr oder weniger trockenen Tüchern.

Start der Spendenaktion am 1. Februar zum Test gegen Erkenschwick

Am 1. Februar, um das Testspiel gegen die Westfalenligist SpVgg. Erkenschwick herum, startet die Spendenaktion. Den Besuchern wird dabei ein buntes Programm geboten. Vom Torwandschießen über Kinderschminken bis zur Livemusik.

Dort hat sich neben Rapper Callies („Wortlos“), der bereits einmal im Stadion aufgetreten war, auch der aktuelle Herner DSDS-Kandidat Patrick Bonk angekündigt. „Wir wollten eigentlich einen Song zusammen aufnehmen, und dann habe ich einfach gefragt, ob er nicht Lust hat mitzumachen“, erklärt Callies. Die hatte er.

Spenden nicht nur für Westfalia

Generell zeigte sich die bisherige Resonanz fast durchweg positiv. Auch Testspielgegner Erkenschwick zeigte sich in Unterstützer-Laune. „Ich denke mal, dass sie bei so einem Traditionsduell durchaus mit 100 Leuten kommen werden“, hoffte Eibold.

Dabei werden nicht alle Spenden an Westfalia Herne gehen. „Wir überlegen einen Anteil an gemeinnützige beziehungsweise soziale Einrichtungen, wie das Lukas-Hospiz oder die Palliativ-Station im EvK Herne, zu spenden“, sagt SCW-Vorsitzender Uwe Heinecke.

Generell besteht die Hoffnung, auf diese Weise Bürger anzusprechen, die nicht zum direkten Westfalia-Umfeld gehörten. „Die, die mit dem Verein verbunden sind, spenden sowieso“, da sind sich alle einig. Die Höhe der Spende stehe jedem selbstverständlich frei.

Welche Summe am Ende dabei herumkommt, spielt zunächst keine große Rolle. „Auch wenn es am Ende nur 350 Euro werden, ist das egal. Dass Fans so etwas auf die Beine stellen, ist einfach hervorragend“, freut sich Eibold.

Den sportlichen Aspekt wollte Eibold als Sportlicher Leiter selbstverständlich nicht ganz aus den Augen lassen. „Wir brauchen nach dem Umbruch natürlich unsere Testspiele. Erkenschwick und wir werden mit keiner Jux-Truppe auftreten, auch wenn das Drumherum natürlich im Fokus steht“, lautet sein sportlicher Ausblick.

Die Spendenaktion wird aber nicht nur an diesem Tag stattfinden, sondern erstreckt sich, passenderweise, noch bis zum 19.04. dieses Jahres. Dort steht das Heimspiel gegen die TSG Sprockhövel an. Dann endet die Spendenaktion. Und wer weiß, vielleicht ist dann ja ein Taler pro Kopf zusammengekommen.

Gespendet werden kann durch eine normale Überweisung, einen QR-Code oder über Barspenden vor Ort. Die Kontoverbindungen werden am 1. Februar öffentlich gemacht.

Unter allen, die nicht bar spenden, werden, unabhängig vom Betrag, Preise verlost. Hauptpreis: Die Namensgebung für das Stadion am 19. April (erfolgt nach Kontrolle).

Sonstige Preise: Zwei Gutscheine für das Lago, Wananas, Grillhaus Herne; vier Freikarten für die Filmwelt Herne, ein Strauß (Westfalia-Version) von Blumen Schneider, einige Autoaufkleber mit der Skyline von Herne (ebenfalls im Verkauf für 9,95 Euro, zwei Euro davon für den Verein).

