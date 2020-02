Die Winterpause dauert noch länger für viele Fußballer: von der Westfalenliga bis hinunter in die Kreisliga C sind die Spiele für diesen Sonntagnachmittag abgesagt.

Spiele Sonntagnachmittag auch in Herne/Wanne-Eickel abgesagt

Die Fußballschuhe bleiben ungenutzt an diesem Sonntagnachmittag. Den Auftakt der Senioren-Punktspiele 2020 am Nachmittag bläst Sturmtief „Sabine“ ab.

Sowohl die Spiele in der Fußball-Westfalenliga (mit dem SV Sodingen) als auch in der Landesliga 3 (mit SV Wanne 11, SpVgg Horsthausen und Firtinaspor Herne) und in den Kreisligen C des Fußballkreises Herne sind aufgrund der Wetterprognosen abgesagt worden.