Sportfreunde Wanne-Eickel angeln sich Herner A-Liga-Torjäger

Wanne-Eickel. Die Sportfreunde Wanne-Eickel haben zwei weitere Zugänge bekanntgegeben. Einen von ihnen kennt Coach Frank Conradi noch aus seiner Zeit in Resse.

Fußball-Bezirksligist Sportfreunde Wanne-Eickel hat zwei weitere Neuzugänge für die neue Saison bekanntgegeben. Nach Dominik Hanemann (SV Schermbeck) stoßen nun auch Pascal Meinberg (VfB Frohnhausen) und Nick Hubner (VfB Börnig) zur Wananas-Arena an der Wilhelmstraße.

Wie Hanemann war auch Pascal Meinberg (25) zwischendurch bei Viktoria Resse bei Frank Conradi zwischengelandet und dem aktuellen Sportfreunde-Coach somit bereits gut bekannt.

Der Weg des Defensivspezialisten führte aus Gelsenkirchen im Anschluss über Hassel und Zweckel zu Landesligist VfB Frohnhausen. Die Erfahrung einiger Jahre in höheren Ligen soll nun den Sportfreunden zu Gute kommen.

In der Jugend bei Westfalia Herne gespielt

Perfekt ins Bild der Wanner passt auch der dritte aktuelle Neuzugang Nick Hubner (20). Der Herner Junge kickte viele Jahre für den Nachwuchs des SC Westfalia Herne, Landesligist Wacker Obercastrop war daraufhin seine erste Seniorenstation. Nach krankheitsbedingter Pause gelang ihm dann in der Saison 2019/20 beim VfB Börnig der Neuanfang in der Kreisliga C.

In der Dritten glänzte er direkt mit 17 Saisontoren, woraufhin ihn A-Liga-Coach Jörg Kostrzewa in der ersten Mannschaft Börnigs einbaute. Und auch dort stellte er seinen Torriecher unter Beweis. Hubner führt aktuell mit elf Treffern in sieben Saisonspielen die A-Liga-Torschützenliste an.

„Jung, lernwillig, voller Ehrgeiz und mit riesen Potenzial“

„Über ihn freuen wir uns natürlich besonders. Ein Junge, der bei uns genau ins Raster passt“, so Sportlicher Leiter Thomas Preßhoff. „Jung, lernwillig, voller Ehrgeiz und mit riesen Potenzial.“ Die Wanner hatten Hubner bereits seit zwei Jahren im Fokus. Preßhoff: „Dieses Jahr hat‘s endlich geklappt.“

An zwei bis drei Positionen sieht man in Wanne-Eickel nun noch Handlungsbedarf. Doch hierfür ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Unter anderem einen „alten Bekannten“ bringt Thomas Preßhoff hier unter anderem ins Gespräch. Namen werden aber erst nach Vollzug eines Wechsels zu den Sportfreunden Wanne-Eickel öffentlich bekannt gegeben.

Auf der Vereins-Webseite des Bezirksligisten sammeln sich unterdessen Spieler, die weiter an der Wilhelmstraße an Bord bleiben: Bilal Lasshab, Gian-Luca Ugolini, Daniel Samson, Nikos Pelaez-Bacharidou, Kilian Klimczak, Vangelis Harder, Niklas Golicki, Alexandros Tolios, Nicolai Lux, Cedric Preßhoff, Manuel Cleves, Dominik Lücke und Ben Kajan.

