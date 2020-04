Sportfreunde Wanne-Eickel bereiten sich auf den Tag X vor

Welcher gesellschaftliche Stellenwert dem Fußball gerecht wird, darüber streiten sich in diesen Tagen weit mehr als nur die Gelehrten. Warum man jedoch nicht endlich einen Haken zumindest hinter die aktuelle Saison setzt, das bleibt ein allgemeines Rätsel. „Die Gesellschaft hat wirklich andere Probleme“, sagt auch Thomas Preßhoff, Sportlicher Leiter von Fußball-Bezirksligist Sportfreunde Wanne-Eickel.

Von seiner Nichte etwa bekomme er häufig Nachrichten von deren Arbeit in einem Altenheim. „Das sind schon Hardcore-Geschichten. Dagegen ist es wirklich so was von uninteressant, ob jetzt der eine Spieler geht oder der andere kommt.“

Ungeachtet der bitteren Realität jedoch verharrt man auch an der Wilhelmstraße nicht in Schockstarre, sondern bereitet sich für alle Fälle vor.

Personell wieder eine Perspektive

„Auf den Tag X, wann immer der sein wird“, so Thomas Preßhoff. Soll heißen, wenn dann irgendwann wieder Fußball gespielt werden sollte, dann wollen die Sportfreunde aus Wanne-Eickel auch wieder eine schlagkräftige Truppe auf den Kunstrasen schicken.

Thomas Preßhoff (li.), Sportlicher Leiter der Sportfreunde Wanne-Eickel, mit Spieler Dominik Pereira. Das Bild stammt vom 8. März. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Dafür hat man alle Hebel in Bewegung gesetzt. Zumindest personell hat der Verein schon wieder eine Perspektive.

Taktik und Laufwege an der Playstation

Zu was es dann sportlich reicht - bleibt abzuwarten. Den Humor hat der Sportliche Leiter der Wanne-Eickeler darüber längst nicht verloren: „Wir haben den Jungs natürlich gesagt, sie sollen sich individuell fit halten. Aber manch einer übt halt eher an der Playstation Taktik und studiert dort Laufwege ein“, so Preßhoff lachend.

Die Trainerfrage hatte sich nach dem Abschied von Marco Jedlicka und Jens Wolf bereits vor „Corona“ geklärt.

Frank Conradi wechselt von Resse nach Wanne. Und der neue Coach bringt dabei mit Daniel Samson, Alexander Krick und Dominik Lücke drei gestandene Jungs mit, die auch schon Westfalenliga gespielt haben. Zwei weitere über den Ort hinaus namhafte Kicker kamen zwischenzeitlich hinzu.

Die Rückkehr der Tormaschine

Manuel Cleves (früher DSC Wanne-Eickel, SV Wanne 11) kommt vom FC Marl und ersetzt Yusuf Ertürk zwischen den Pfosten. Und mit Dennis Kruckow kehrt eine Tormaschine aus Horsthausen zurück nach Wanne-Eickel.

„Wir haben ihn nach Hause geholt. Das ist auch ein Statement anderen Vereinen gegenüber“, sagt Thomas Preßhoff nicht ohne Stolz.

Mit Erfahrung und Qualität den Jugend-Weg flankieren

Diese Riesenportion an Erfahrung und Qualität soll den eingeschlagenen Jugend-Weg der Sportfreunde besser flankieren als im ersten Anlauf.

Mit Evangelos Akrivos vom DSC Wanne-Eickel sowie mit Welat Er, Gian-Luca Ugolini und dem bereits seniorenerprobten Bilal Lasshab aus der eigenen Jugend bekommt Frank Conradi auch vier neue Youngster ins Team.

Neben Yusuf Ertürk hatten zuvor bereits Philipp Jedlicka und Dominik Pereira (VfB Hüls) sowie Patrick Liebel und Dennis Gilke (SG Herne 70) ihren Abschied verkündet. Für Mounir Hafsi ist die Situation noch nicht geklärt, alle weiteren verbleibenden Spieler bleiben an Bord.

„Hoffe auf einen sofortigen Abbruch, um seriös planen zu können“

„Ich hoffe zunächst mal auf einen sofortigen Abbruch der Saison, um wieder seriös planen zu können“, so Thomas Preßhoff.

Fast schon erschrocken ordnet er daher Signale aus Bayern oder Niedersachsen ein, wo man offenbar noch immer Vorstellungen verfolge, die Saison zu Ende spielen zu können.

Warten auf den Tag X

Preßhoff blickt da lieber in die folgende Spielzeit: „In der nächsten Saison wollen wir dann immer noch gezielt mit jungen Leuten weiter arbeiten. Aber diesmal von mehr Führungsspielern unterstützt.“

Der Kader der Sportfreunde hat die entsprechende Kontur hierfür bereits erhalten. Jetzt heißt es jedoch: Warten. Auf den Tag X.

