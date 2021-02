SpVgg Horsthausen hält alle Spieler des Landesliga-Kaders

Herne Alle Akteure dieser Saison spielen auch 2021/22 für die Blau-Weißen. Marcel Schönherr geht am Sportzentrum bereits in seine zehnte Saison.

Die Verantwortlichen derarbeiten weiterhin fleißig am Kader für die Saison 2021/22. Zudem wurde nun auch das Trainerteam komplettiert. Durch die Vertragsverlängerung von Steven Josifov und Marcel Schönherr bleibt der Kader der Blau-Weißen aus der aktuellen Saison komplett zusammen und geht gemeinsam in die neue Saison.

„Damit sind wir wirklich sehr zufrieden und hoffen nun, dass wir auch in dieser Runde noch mal gegen den Ball treten können“, so die sportliche Leitung der Blau-Weißen.

Schönherr geht in die zehnte Saison

Marcel Schönherr geht 2021/22 bereits in seine zehnte Saison für Horsthausen. „Wenn man so lange bei einem Verein spielt, dann ist der Verein wie ein zweites Wohnzimmer. Und zuhause ist es bekanntlich am schönsten. In meiner Zeit ist die SpVgg von einem mittelmäßigen Kreisligisten zu einer überkreislichen sehr guten Adresse geworden. Unser Club verfügt mittlerweile über eine sehr gute Infrastruktur und eine der größten Jugendabteilungen des Herner Fußballkreises", sagt Schönherr, der mit Horsthausen bereits zwei Aufstiege feiern durfte.

Und auch sein sportlicher Leiter, Ulrich Kirchmeyer, ist froh über den Verbleib des dienstältesten Akteurs: „Er war das letzte fehlende Puzzleteil in unseren Planungen. Jetzt haben alle Spieler aus dem Kader zugesagt. Die Mischung stimmt, kein Spieler verlässt den Verein. Dies macht uns unheimlich stolz.“

Auch Josifov und Torwart-Trainer Lachmann bleiben in Horsthausen

Denn neben Schönherr bleibt auch Steven Josifov am Sportzentrum. Der junge Offensivspieler, der unter anderem im Nachwuchs von Westfalia Herne ausgebildet wurde, geht 2021/22 in seine dritte Saison für das Team von Coach Marc Gerresheim.

„Unser Trainerteam ist davon überzeugt, dass er zukünftig seine guten Ansätze auch konstant auf den Platz bringen wird“, so der Sportliche Leiter.

Auch das Trainerteam ist komplett

Und auch das Trainerteam um und Co-Trainer Jörg Haake wurde nun komplettiert. Heribert Lachmann ist als Torwart-Trainer mit dabei und kümmert sich um das Torhüter-Trio, bestehend aus Benjamin Carpentier sowie den jungen Keepern Jan Bude und Kevin Helke. „Nicht nur fachlich sondern auch menschlich, ist Heribert Lachmann eine absolute Bereicherung“, freut sich Ulrich Kirchmeyer.

