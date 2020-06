SpVgg Horsthausen: Kader für die nächste Serie ist komplett

Die Sportvereinigung Horsthausen hat ihren Kader für die kommende Saison vervollständigt.

Vom SSV/FCA Rotthausen wechselt Ayoub Medkouri zurück ans Sportzentrum nach Herne-Horsthausen.

Der 30-Jährige Innenverteidiger spielte bereits in der Saison 2017/2018 im blau-weißen Trikot.

„Wir sind mit der Mischung sehr zufrieden“

„Da wir frühzeitig wussten, dass uns gleich zwei Innenverteidiger verlassen, mussten wir auf dieser Position definitiv noch etwas tun. Mit Ayoub haben wir die Lücke geschlossen“, freut sich der Sportliche Leiter, Ulrich Kirchmeyer, über den Rückkehrer, der auch schon für die Liga-Konkurrenten Firtinaspor Herne und den SV Wanne 11 kickte.

Ulrich Kirchmeyer, Sportlicher Leiter der SpVgg Horsthausen Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services

„Mit ihm umfasst unser Kader nun 27 Spieler. Wir sind mit der Mischung sehr zufrieden und hoffen, dass es nun irgendwann wieder losgeht“, so Ulrich Kirchmeyer.

Verdiente Akteure verlassen die Sportvereinigung

Während in den vergangenen Wochen der Kader für die kommende Saison zusammengestellt wurde, stehen mittlerweile auch die Abgänge in Horsthausen fest. So verlassen einige verdiente und langjährige Akteure das Sportzentrum.

Darunter unter anderem Torhüter Kevin Hug (Ziel unbekannt), Patrick Mosemann (SW Wattenscheid), Steven Schulz (VfB Börnig) oder Dennis Kruckow (Sportfreunde Wanne-Eickel)

Daniel Gresch und Dustin Behlau laufen ab sofort für die eigene zweite Mannschaft auf. Cüneyt Dursun wechselt nur den Sportplatz und spielt für die DJK Falkenhorst II. Andreas Büscher schließt sich dem SV Hohenlimburg an und der langjährige Kapitän Lars Kattner beendet seine Fußball-Karriere komplett.

