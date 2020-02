Herne. Dass Sodingen auswärts trainieren musste, ist kein Problem. Von der Tabelle und von den Namen ist das Team in Dortmund in der Außenseiterrolle.

SV Sodingen startet gut eingespielt in Schüren in die Saison

Mit großer Vorfreude eröffnet der SV Sodingen am Sonntag seine Aufholjagd in der Fußball-Westfalenliga 2. Der Aufsteiger blickt auf eine positive Vorbereitungszeit mit vielen und zumeist siegreichen Spieleinsätzen zurück. Man fühlt sich daher guter Dinge für den ersten Meisterschaftseinsatz 2020 beim BSV Schüren (15.15 Uhr, Schürener Straße 47, Dortmund). Sofern das von Westen nahende Orkan-Tief „Sabine“ nicht schon am Nachmittag dazwischen pustet, will der SV Sodingen in Dortmund selbst zum Angriff blasen.

Sieben Testbegegnungen hatte Ersan Kaya in die fünfwöchige Vorbereitungszeit gepackt. „Wir wollten viel mit dem Ball machen. Ich glaube, dass hat sich ausgezahlt“, so der Trainer vor seinem zweiten Spiel auf der Sodinger Bank.

„Jedenfalls ist die Mannschaft sehr fit, das macht mich guten Mutes.“ Ersan Kaya hat die Position an der SVS-Seitenlinie erst mit der Partie bei Kellerkonkurrent FSV Gerlingen (1:2) Ende des Jahres übernommen. Weitere Heimspiele gegen Hohenlimburg und Erkenschwick waren dann ausgefallen.

Ein Punkt Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz

Diese beiden Spiele nun gewissermaßen noch in Reserve haben, fühlt sich zusätzlich gut an. Der Rückstand auf den Lüner SV und ersten Nichtabstiegsplatz beträgt schließlich gerade einmal einen Zähler.

Die Favoritenrolle in Spiel eins nach der Winterpause schiebt Kaya jedoch erst einmal nach Dortmund weiter. „Die sind natürlich im Vorteil, zumindest von der Tabelle her“, so der Coach. Schüren konnte bislang zehn Punkte mehr verbuchen und rangiert an Position zehn.

Respekt vor Rumenigge und Bednarski

„Außerdem hat Schüren etliche sehr gute Spieler, nicht nur Kamil Bednarski.“ Auch vor Eyüp Cosgun zum Beispiel, der mit seinem Treffer beim Schürener 2:1-Erfolg zu Saisonbeginn in Sodingen in schlechter Erinnerung geblieben ist, hat der SVS-Trainer Respekt.

Einen prominenten Namen hat der BSV zudem mit Fabio Rummenigge an Bord, den Sohn von Michael Rummenigge.

Kaminski ist wieder dabei, Sahin fällt aus

Von Namen allein lässt man sich in Sodingen jedoch nicht einschüchtern. „Wir haben natürlich keine Angst und werden versuchen, das Bestmögliche rauszuholen“, so Ersan Kaya. Auf eigener Seite kann er auch wieder mit dem zuletzt noch ausgefallenen Julian Kaminski planen.

Überhaupt freut sich der Trainer, nahezu zu hundert Prozent aus dem Vollen schöpfen zu können. „Einzig Ferhat Sahin hat muskuläre Probleme und muss passen. Er wird wahrscheinlich nächste Woche wieder einsteigen“, so Kaya.

Für die Mission „Klassenerhalt“ fühlt man sich gut gerüstet, auch wenn der eigene Rasenplatz im Glück-Auf-Stadion in der Vorbereitungsphase nie zur Verfügung stand und man neben dem Training auf dem eigenen Kleinspielfeld zweimal nach Bövinghausen ausweichen musste.

Jetzt zählen nur noch Punkte für den Klassenerhalt

„Die Stimmung ist super, alle sind heiß und motiviert“, beschreibt Ersan Kaya. Doch ab jetzt müsse geliefert werden. „Die fünf Wochen Vorbereitung zählen jetzt nicht mehr“, betont Kaya. Stattdessen zählen beim Aufsteiger jetzt nur noch Punkte für den Klassenerhalt.