SV Wanne 11 III: die „Oberjonteks“ halten zusammen

Nach dem Abstieg aus der Kreisliga B in der Saison 2017/2018 und einem Übergangsjahr in der C-Liga, das 2018/2019 mit dem vierten Tabellenplatz beendet wurde, ist die dritte Mannschaft des SV Wanne 11 durch den bevorstehenden Saisonabbruch zurück in der Kreisliga B.

„Wir wollten von Beginn an um dem Aufstieg mitspielen. Die Mannschaft konnte vor Saisonbeginn gut verstärkt werden“, so dass wir optimistisch in die Saison starteten“, sagt Spielertrainer Torsten Schlapp.

Und auch nach der Hinrunde war er immer noch voller Überzeugung, dass sein Team oben dabei bleibt.

Besonders das 4:4 beim VfB Börnig III bleibt im Gedächtnis

Neun Siegen standen zwei Unentschieden und zwei Niederlagen gegenüber. „Die Pleiten gegen den FC Frohlinde III und den ESV Herne wären definitiv vermeidbar gewesen. Insgesamt war die Hinserie dennoch zufriedenstellend, denn das erklärte Ziel war zu erreichen“, so der Coach weiter.

Torsten Schlapp ist mit seinem Team zurück in der Kreisliga B. Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services

Besonders im Gedächtnis geblieben ist ihm dabei das Hinspiel beim VfB Börnig III. Zur Pause lag sein Team bereits mit 0:4 zurück, am Ende erkämpfte es sich, in bester Schalke 04-Derby-Manier, ein 4:4-Unentschieden.

In 2020 an die guten Leistungen angeknüpft

An die guten Leistungen des Jahres 2019 konnten die 11-er dann auch 2020 anknüpfen. Aus den fünf Pflichtspielen des Jahres erspielten sie sich 13 Punkte und konnten die wichtigen Partien gegen die direkten Konkurrenten VfB Börnig III und FC Herne 57 II für sich entscheiden.

So stand am 13. März, dem Tag des Saisonabbruchs, ein verdienter zweiter Tabellenplatz zu Buche.

Zusammenhalt und Gemeinschaft sind Trumpf

Dabei will Torsten Schlapp keinen Spieler persönlich herausheben. Für ihn gibt es zwei Erfolgsfaktoren: „Die Stärke liegt im Zusammenhalt und in der Gemeinschaft.“

Ein Lob gibt es außerdem für das Team um das Team: „Unsere beiden Betreuer Klaus und Frank muss man aber besonders erwähnen. Was sie für die Truppe leisten, ist sehr außergewöhnlich. Ein großes Dankeschön an die beiden.“

Vom Vorstand immer gut informiert

Auch während der Corona-Krise fühlen sich die „Oberjonteks“, wie sich die Mannschaft selbst nennt, außerdem vom Vorstand des Vereins sehr gut informiert.

„Die Kommunikation im Verein ist sehr gut. Wir stehen in Kontakt mit dem Vorstand und werden über die aktuelle Lage informiert. Wir freuen uns, wenn es endlich wieder richtig losgehen kann“, sagt Torsten Schlapp, der mit seiner Mannschaft auch die Aufstiegsfeierlichkeiten nachholen will, sobald es wieder offiziell erlaubt ist.

Den Aufstieg noch mal ordentlich „begießen“

Wenn es die Situation wieder zulässt, werden wir den Aufstieg noch mal ordentlich begießen“, lacht er.

Im kommenden Jahr freut er sich besonders wieder auf die zahlreichen Wanner Derbys, etwa gegen den ASC Leone, Sportfreunde Wanne III oder auch Rasensport Wanne.

Die inoffizielle Wanner Gruppe hat ihren Reiz

„Es ist zwar noch nicht raus, in welcher Gruppe wir spielen, aber die Gruppe zwei als inoffizielle Wanner Gruppe hat schon ihren Reiz“. Dabei visieren die 11-er einen Mittelfeldplatz an, so dass der Klassenerhalt so schnell wie möglich perfekt gemacht werden soll.

„Der Großteil der Mannschaft hat für die neue Saison zugesagt. Gespräche mit den Jungs aus unserer A-Jugend laufen zur Zeit, so dass wir hoffen, dass der ein oder andere noch zu uns stößt. Ansonsten sind wir offen für neue Spieler“, freut sich der Coach immer über neue Gesichter beim Training an der „Anfield Road“.

