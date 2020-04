TC Grün-Weiss Herne blickt realistisch-optimistisch voraus

Lokalsport Tennissportler hoffen auf baldigen Neubeginn unter Auflagen

In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz sind schon am 20. April die Tennisplätze wieder freigegeben worden. Die Präsidenten der drei Tennis-Verbände in NRW – Westfalen, Niederrhein und Mittelrhein – erklären in einem gemeinsamen Schreiben, sie hätten sich ein einheitliches Vorgehen der Bundesländer gewünscht. Sie hoffen außerdem, „dass auch wir bald wieder spielen können.“ Die NRW-Tennisverbände seien in einem stetigen und intensiven Dialog mit dem Landessportbund NRW und der Landesregierung von NRW.

Die Präsidenten des WTV, des TVN und des TVM erklären: „Tennis ist als kontaktlose Freiluftsportart prädestiniert dafür, als eine der ersten Sportarten wieder ausgeübt werden zu können – natürlich unter den einzuhaltenden Hygienemaßnahmen.“