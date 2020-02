TTC Ruhrstadt Herne II siegt im Eiltempo über Post Hiltrop

Keine zwei Stunden benötigt Ruhrstadt Herne II für den 9:1-Sieg über das Schlusslicht. In Greven soll der zweite Tabellenplatz verteidigt werden.

TTC Ruhrstadt Herne II – TTC Post Hiltrop 9:1. Im vierten Spiel der Rückrunde gab es den vierten haushohen Sieg für Ruhrstadt Hernes zweite Herren.

Bis auf einen knappen Doppelsieg gegen Schindler/Görgülü hatte der Tabellenletzte den Ruhrstädtern nichts entgegen zu setzen.

Tobias Maciejok verwandelt den Matchball nach nicht einmal zwei Stunden

Nur Fabian Stein, der Jasper Reinbothe ersetzte, gab einen und Murat Görgülu zwei Sätze ab. Alle anderen gewannen ihre Einzel glatt mit 3:0.

Nach nicht einmal zwei Stunden Spielzeit verwandelte Tobias Maciejok, der als einziger zweimal antreten durfte, den Matchball zu seinem zweiten Einzelsieg und dem Gesamtergebnis von 9:1.

Spitzenspiel am Sonntag bei BW Greven

In der Tabelle kletterten die Herner damit auf Rang zwei, liegen allerdings nach Minuspunkten noch einen Zähler hinter der DJK Rheine auf Rang drei und dem Vierten BW Greven, die jeweils ein Spiel weniger ausgetragen haben.

Bei den Letzteren treten die Ruhrstädter in ihrem nächsten Spiel am Sonntag um 12 Uhr an. Dort wollen sie ihren Siegeslauf fortsetzen, um ihren Tabellenplatz zu verteidigen und sich gleichzeitig für die 6:9-Hinspielniederlage zu revanchieren.

Spiele: Gambiroza/Bäker 1:0, Maciejok/Stein 1:0, Schindler/Görgülü 0:1, Maciejok 2:0, Gambiroza 1:0, Bäker 1:0, Stein 1:0, Schindler 1:0, Görgülü 1:0.