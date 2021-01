Tugrul Aydin wechselt vom SV Sodingen zur SpVgg Horsthausen

Herne Der aktuelle SVS-Kapitän spielt in der Saison 2021/22 am Sportzentrum. Stephan Hornberger verlängert seinen Vertrag bei den Blau-Weißen

Nachdem Westfalenligist SV Sodingen vor kurzem den Abgang von Kapitän Tugrul Aydin zum Saisonende bekanntgab, steht nun auch fest, wohin es den zieht. Aydin bleibt der Herner Fußballszene erhalten und wechselt zur Sportvereinigung Horsthausen.

„Für uns ist dieser Transfer eine wirklich tolle Verpflichtung“, freut sich Ulrich Kirchmeyer, Horsthausens sportlicher Leiter.

„Tugrul Aydin wollte gerne noch einmal mit vielen seiner Freunde und ehemaligen Weggefährten gemeinsame Erfolge feiern. Durch seine Erfahrung wird er uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Durch diese Verpflichtung sieht man deutlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind und Horsthausen zu einer sehr guten Adresse geworden ist", fügt Kirchmeyer hinzu.

Tugrul Aydin freut sich auf die neue Herausforderung

In der aktuell unterbrochenen Saison 2020/21 erzielte der Kapitän des SVS in sieben Partien bereits sechs Treffer. Der exzellente Freistoß- und Elfmeterschütze hat den Grün-Weißen mit seinen Toren bereits manchen Sieg gesichert und ist maßgeblich daran beteiligt, dass die Truppe von Thomas Falkowski im Moment auf einem guten sechsten Tabellenplatz der Westfalenliga steht.

„Ich glaube, dass ich in Horsthausen noch mal neue Erfolge erzielen kann. Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung. Der Verein macht einen guten Job und ich möchte gerne meinen Teil zur Umsetzung der Ziele beitragen“, sagt der 33-jährige.

Hornberger musste nicht lange überlegen

Zudem hat auch Stephan Hornberger seinen Vertrag am Sportzentrum Horsthausen um ein weiteres Jahr verlängert. „Ich musste bei der Anfrage nicht lange überlegen, denn ich fühle mich sehr wohl. Der Verein ist top aufgestellt und ich denke, es gibt kaum einen anderen Club in der Landesliga, der über solch professionelle Strukturen verfügt. Zudem genieße ich es einfach mit vielen alten Bekannten und Weggefährten in einer Mannschaft Fußball zu spielen“, so Hornberger, der bereits mit acht Jahren das Fußballspielen in Horsthausen erlernte.

„Seine Erfahrung sehr wichtig für das Trainerteam und für unsere jungen Spieler. Es ist schön, dass er seine Karriere bei uns beenden möchte", sagt Ulrich Kirchmeyer abschließend.

