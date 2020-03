Vöde hält sich achtbar – Ruhrstadt Herne II setzt Serie fort

NRW-Liga: SC Arminia Ochtrup - TTC Herne-Vöde 9:5. Zwar mit einer Niederlage, aber dem besten Ergebnis, das einer Mannschaft in dieser Saison gegen den Spitzenreiter gelungen war, kehrte der TTC Vöde aus Ochtrup heim.

Arminia Ochtrup begann mit zwei glatten 3:0-Siegen in den Auftaktdoppeln so, wie es sich für einen souveränen Tabellenführer mit 24:0 Punkten gehört.

Marcel Kautz überrascht gegen Ochtrups Nummer eins

Jens Polutnik und Sencer Ergül stellten dann aber in vier Sätzen den Anschluss für den TTC Vöde her. Der Niederlage von Florian Bartnik folgte ein Fünfsatzsieg von Marcel Kautz, der nach fast einjähriger Spielpause überraschend Ochtrups Nummer eins Michael Hillebrandt bezwang.

Unentschieden endete auch der erste Durchgang im mittleren Paarkreuz – Niederlage für Jens Polutnik, Sieg für Christoph Haacke.

Lange sah es so aus, als würden die Mannschaften sich auch unten die Einzelerfolge teilen.

Ausgeglichene Ergebnisse oben und in der Mitte

Zwar hatte Sencer Ergül recht schnell gegen Mark Beuing verloren, dafür sah Maxim Manevich gegen Gust wie der sichere Sieger aus. Als er nach 2:0-Satzführung schließlich doch noch verlor, ging Ochtrup zum ersten Mal mit drei Spielen in Führung.

Die zweite Runde verlief ähnlich wie die erste. Florian Bartnik und Christoph Haacke mit seinem zweiten Einzelerfolg sorgten für ausgeglichene Ergebnisse oben und in der Mitte.

Vöder freuen sich über eine gute Teamleistung

Beim Stand von 5:8 kam Sencer Ergüls 3:0-Sieg gegen Gust zum Leidwesen der Vöder dann aber nicht mehr in die Wertung, weil Maxim Manevichs Niederlage trotz erneuter 2:0-Satzführung das Ende der Begegnung bedeutete.

Mannschaftskapitän Jens Polutnik freute sich dennoch über die gute Teamleistung: „Wir haben prima mitgehalten und die guten Leistungen der letzten Spiele bestätigt. Wenn Maxim etwas mehr Glück gehabt und ich einen besseren Tag erwischt hätte, wäre hier sogar ein Unentschieden möglich gewesen.“

Spiele: Bartnik/Haacke 0:1, Kautz/Manevich 0:1, Polutnik/Ergül 1:0, Bartnik 1:1, Kautz 1:1, Haacke 2:0, Polutnik 0:2, Manevich 0:2, Ergül 0:1.

Auch der TTV Metelen kann den TTC Ruhrstadt Herne II nicht aufhalten

Verbandsliga: TTC Ruhrstadt Herne II – TTV Metelen 9:2. Sechstes Spiel in der Rückrunde, sechster Sieg – auch der TTV Metelen konnte den Siegeszug der Ruhrstadt-Reserve nicht aufhalten.

Mit Uros Gordic aus der Ersten anstelle von Tobias Maciejok gingen die Ruhrstädter in die Partie gegen den Tabellenfünften. Gordic war durch seine Niederlage vor 14 Tagen in Greven gewarnt und ließ diesmal nichts anbrennen. Sowohl im Doppel mit Jasper Reinbothe als auch in beiden Einzeln gab er keinen Satz ab. Etwas mehr Mühe hatte diesmal Paarkreuzpartner Nemanja Gambiroza.

Sowohl im Doppel mit Maximilian Bäker als auch in seinem ersten Einzel musste er über die volle Distanz, gewann letztendlich aber auch alle Spiele.

Gipfeltreffen mit Tabellenführer 1. TTC Münster steht bevor

Für die restlichen drei Siege sorgten dann Maximilian Bäker, Jasper Reinbothe und Murat Görgülü, die wegen des hohen Spielausgangs jeweils nur einmal zum Zuge kamen. Ihren Gegnern gratulieren mussten lediglich Fabian Stein und Murat Görgülü in ihrem gemeinsamen Doppel sowie Stein im Einzel gegen Tewes.

Die Ruhrstädter festigten Platz zwei und schufen die Voraussetzungen für das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen in einer Woche gegen den ebenfalls in der Rückrunde noch ungeschlagenen Tabellenführer 1. TTC Münster.

Spiele: Gordic/Reinbothe 1:0, Gambiroza/Bäker 1:0, Stein/Görgülü 0:1, Gordic 2:0, Gambiroza 2:0, Bäker 1:0, Stein 0:1, Reinbothe 1:0, Görgülü 1:0.