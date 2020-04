Wanne 11: Hohe Identifikation hilft auch in der Corona-Krise

„Meine Mannschaft identifiziert sich so stark mit dem Verein, dass wir problemlos gemeinsam durch diese Krise gehen werden“, sagt Franko Pepe, Coach des Landesligisten SV Wanne 11, voller Stolz. Das Gemeinschaftsgefühl, das an der Hauptstraße schon immer sehr groß geschrieben wurde, spiegelt sich auch in der sportlichen Situation wieder.

Bereits 18 Spieler haben ihre Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben, bereits feststehende Abgänge gibt es bisher noch nicht.

Zudem konnte Franko Pepe schon drei Neuzugänge vermelden. Vom SV Phönix Bochum kommt Niklas Musial nach Wanne-Eickel, aus der starken A-Jugend des DSC Wanne-Eickel wechseln Amel Omerovic und Justin Knasiak zu den Elfern.

SV Wanne 11: Der aktuelle Kader bleibt größtenteils zusammen

Amel Omerovic wechselt aus der Nachwuchsabteilung des DSC Wanne-Eickel an die Hauptstraße. Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

„Mit Niklas Musial erhalten wir einen vielseitigen Mittelfeldspieler, der uns auch direkt weiterhelfen wird. Er ist sportlich eine Verstärkung und wird auch menschlich super in unsere Mannschaft passen. Mit Amel Omerovic und Justin Knasiak schließen sich uns zwei junge Spieler an, die sich in der Offensive am wohlsten fühlen. Beide haben großes Potential und passen super zu unserem geplanten Weg mit jungen talentierten Spielern aus der Region eine gute Rolle in der Landesliga zu spielen“, freut sich der Coach.

Die Gespräche mit dem aktuellen Kader und auch mit Neuzugängen sind bereits vor der Corona-Pandemie geführt worden.

„Wir haben das Glück, dass uns der Großteil des aktuellen Kaders erhalten bleibt und wir uns auch in diesem Jahr nur punktuell verstärken werden. Die restlichen noch ausstehenden Gespräche werden jetzt auch erstmal nur telefonisch geführt“, so Franko Pepe, der für die aktuelle Kommunikation das Telefon, WhatsApp oder E-Mails nutzt.

Ein Training in Kleingruppen ist in der Landesliga nicht drin.

„Da muss man schon froh sein, dass es heutzutage die Möglichkeiten gibt, ordentlich über verschiedene Medien zu kommunizieren“, lacht er.

Genau wie seine Landesliga-Kollegen hält auch der Coach der Elfer ein Training in Kleingruppen nicht für praktikabel, denn für Amateurfußball ist es schwierig bis unmöglich das Training zeitlich so zu steuern, dass immer nur kleine Gruppen auf dem Platz stehen.

„Das ist für die Bundesliga eine nette Sache, da können sich verschiedene Trainer den ganzen Tag über um verschiedene Minigruppen kümmern. Wir im Amateurfußball müssen alle unserem Beruf, der Schule oder dem Studium nachgehen.“

Corona: Franko Pepe rechnet mit Annullierung der Saison

Und auch eine richtige Entscheidung in der Frage der Fortsetzung der unterbrochenen Saison hält er für schwierig, denn egal wie entschieden wird, es gebe immer Gewinner und Verlierer.

„Ein Abbruch mit Auf- und Absteigern ist den Mannschaften gegenüber nicht in Ordnung, die den Abstieg in der laufenden Saison noch verhindern hätten können. Ich denke es wird eine Annullierung der Saison geben, da es zeitlich schwierig wird die ganzen Spiele noch nachzuholen um die Saison irgendwann regulär zu Ende zu bringen“, sagt Franko Pepe.

So sieht der Kader des SV Wanne 11 für die nächste Saison aktuell aus:

Zugesagt haben: Daniel Kassen, Alan Acun, Antonio Curic, Bent Närdemann, Torben Reimann, Can Polat, Latif Boudhan, Dennis Gidaszewski, Lefti Ilyas, Ismail Akbaba, Nils Kämper, Nico Cygiel, Ali Al Hussein, Ivan Benkovic, Peter Adamek, Hakan Öztürk, Kim Hyna, Omar Keito sowie die bisherigen Neuzugänge Niklas Musial, Amel Omerovic und Justin Knasiak.