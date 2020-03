Wanne 11: Nächster Heimsieg mit Benkovic, Benkovic, Benkovic

Der SV Wanne 11 bleibt zu Hause eine Macht. Die Mannschaft von Franko Pepe besiegte die DJK Wattenscheid mit 4:1 und festigt somit den fünften Tabellenplatz in der Landesliga. „Das war vor allem in der zweiten Halbzeit eine wirklich sehr starke Leistung meiner Mannschaft. Der Sieg ist deshalb auch verdient“, lobte Wanne 11-Coach Franko Pepe.

In den ersten 45 Minuten neutralisierten sich beide Teams ohne sich zwingende Torchancen zu erspielen. Die gefährlichsten Situationen entwickelten sich nach Standardsituationen.

Atmacis Eigentor ist der einzige Treffer vor der Pause

Auf Seite der Elfer traf Hakan Oeztürk nach einem Freistoß nur die Latte, die DJK machte es etwas besser, benötigte aber auch hierbei die Unterstützung der Gastgeber. Abdullah Atmaci verlängerte einen Freistoßflanke mit dem Kopf unhaltbar für seinen Keeper Daniel Kassen ins eigene Tor.

„Die erste Halbzeit war eigentlich ein typisches 0:0-Spiel“, bilanzierte Franko Pepe. In der Kabine stellte der Coach sein um, die Gastgeber agierten nun deutlich offensiver.

Angeführt vom sehr starken Ali Al-Hussein lief Angriff für Angriff auf das Tor der Wattenscheider. Bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff belohnte Stefan Maiwald, nach guter Vorarbeit von Al-Hussein, die Bemühungen der Gastgeber mit dem Ausgleich.

Benkovic trifft dreifach – Pepe lobt auch die Vorbereiter

Auch in der Folge blieb Wanne 11 am Drücker und hatte in der Sturmspitze jemanden, der vor dem Tor eiskalt blieb.

„Ivan Benkovic hätte die drei Treffer aber nicht ohne die jeweils sehr starke Vorarbeit gemacht“, hatte Franko Pepe für seine Offensiv-Akteure nur warme Worte übrig. Erst legte erneut Al-Hussein das 2:1 auf, dann machte es Kim Hyna seinem Stürmer sehr einfach, das 3:1 zu erzielen.

Mit dem 4:1 war Wattenscheid noch gut bedient

Neun Minuten vor dem Ende war es dann der ebenfalls starke Ismail Akbaba der Benkovic mit einem Lupfer über die Abwehrreihe einsetzte. „Natürlich muss man die Dinger dann auch reinmachen, aber ohne diese tollen Vorbereitungen wäre es gar nicht so weit gekommen“, sagte ein zufriedener Franko Pepe nach dem Spiel.

Und der Sieg hätte noch höher ausfallen können, doch Ali Al-Hussein legte vor dem Tor einmal zu oft quer, so dass der ebenfalls eingewechselte Osei Asibey nicht mehr an den Ball kam.

Pepe: „Der Sieg geht auf Grund dieser wirklich unglaublich guten zweiten Halbzeit absolut in Ordnung. Auch defensiv hat mein Team gar nichts mehr zugelassen.“

>> SO HABEN SIE GESPIELT

Tore: 0:1 Atmaci (Eigentor, 30.), 1:1 S. Maiwald (47.), 2:1, 3:1, 4:1 Benkovic (52., 68., 81.).

SV 11: Kassen – Atmaci (80. Gidaszewski), Boudhan, Närdemann, Reimann – Akbaba, Cygiel (46. Al-Hussein), S. Maiwald, Oeztürk, Hyna (75. Adamek) – Benkovic (85.Asibey).

Wannes Lokalrivalen Firtina und Horsthausen waren nicht im Einsatz

Die Partie der SpVgg Horsthausen bei IG Bönen ist ausgefallen, Nachholtermin ist der 23. April. Firtinaspor Herne hatte spielfrei.