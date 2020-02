Westfalia Herne: Knappmann muss einen neuen Torwart suchen

Der Herner Fußball-Oberligist SC Westfalia Herne lange auf einen seiner besten Spieler verzichten.

Ricardo Seifried hat sich am Sonntag im Test beim 1. FC Bocholt die Hand gebrochen, soll am Mittwoch schon operiert werden.

Seifried fehlt mindestens sechs Wochen

„Ist wohl nicht so schlimm“, hatte Trainer Christian Knappmann noch am Sonntagabend gemeint – am Montag kam dann die Hiobsbotschaft von der Verletzung. Mindestens sechs Wochen wird Seifried fehlen.

Für den SCW ist das eine Katastrophe, Seifried war als Punktegarant fest eingeplant: „Ohne ihn wären wir schon vergangene Saison abgestiegen, er hat uns sicher sechs Punkte festgehalten“, sagt Knappmann über Seifried.

Herne muss sich immer wieder auf seinen Torwart verlassen

Herne startet am Samstag bei der U21 des SC Paderborn mit einer fast komplett neu zusammengestellten Mannschaft, wird wohl immer wieder auf eine gute bis herausragende Torwartleistung angewiesen sein.

Bei Seifried war die Standard. Jetzt ist zunächst Eigengewächs Lukas Jacob gefragt, die große Lücke zu füllen – er ist der einzige Torwart, den Herne neben Seifried im Kader hat.

So ist Westfalia auf der Suche nach einem neuen Torwart, mindestens für die Bank – infrage kommen nach Ablauf der Wechselfrist aber nur vereinslose Keeper oder solche, die seit sechs Monaten kein Spiel mehr bestritten haben.

Philipp Kunz wäre ein Kandidat für einen schnellen Wechsel

Ein Kandidat ist der Ex-Erkenschwicker Philipp Kunz – Knappmann hat schon Kontakt aufgenommen.