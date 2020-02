Westfalia Herne schlägt Bocholt 2:1 und wirkt bereit

„Wir wollen gewinnen lernen“ – unter dieses Motto hatte Westfalia-Herne-Trainer Christian Knappmann seine Vorbereitung gestellt. Das ist soweit offensichtlich gelungen: Samstag besiegte der SCW die Spvgg. Erkenschwick mit 1:0, wobei gut zu erkennen war, wie Herne in der Rückrunde punkten will.

Sonntag folgte dann ein 2:1 Beim Niederrhein-Oberligisten 1. FC Bocholt – danach war Knappmann restlos zufrieden.

Davon konnte Samstag noch nicht die Rede sein. Was ihm nicht passte, war die fehlende „Intensität“ im zentralen Mittelfeld.

Baydemir spielt sich am Wochenende in den Fokus

Aber einige Erkenntnisse ließen sich sammeln: Dass Herne besser verteidigt als das Spiel macht zum Beispiel. Oder dass Westfalia die Standards auf beiden Seiten nutzen will, um das Spiel zu entscheiden.

Westfalia siegt im Testspiel 1 / 31 Westfalia siegt im Testspiel In einem Testspiel gewann Westfalia Herne gegen die SpVgg Erkenschwick mit 1:0. Tarik Baydemir erzielte das Goldene Tor. Vor dem Spiel wurde mit der Aktion "Ein Taler für Westfalia" für finanzielle Unterstützung geworben. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Und dass Westfalia mit Tarik Baydemir offenbar einen richtig guten Mittelstürmer geholt hat, ein Spielertyp, der am Hinrunden-Ende fehlt. Was Baydemir am Samstag ausgezeichnet hatte, zeigte er dann auch Sonntag wieder.

Die Nummer neun überzeugt als Rechtsverteidiger

Baydemir rückte da nämlich rechts in die Viererkette. „Überragend gut“, lautete Knappmanns Urteil über die Leistung der Nummer neun. Suat Bas rückte zu Pakowski und Stawski in die vorderste Reihe, Temme spielte wieder auf der Sechserposition.

„Wir sind so gut angelaufen, Bocholt hatte keine einzige Torchancen in der ersten Hälfte“, war Knappmann froh. Und Baydemirs Auftritt hinten rechts hat für Knappmann noch einen Vorteil: „Wir haben dadurch mehr Wucht in der Viererkette – und bei Standards neben Bas einen weiteren Brecher vorne drin.“ Zwei gute Argumente, dass die Formation auch gegen Paderborn am Samstag so aussieht.

Jesic fehlt nächsten Samstag rot-gesperrt

Zehner Kaan Terzi traf zur 1:0-Pausenführung. Erst als nach der Pause Ricardo Seifried verletzt raus musste, verlor der SCW etwas die Ordnung. Im Anschluss an einen Standard fiel zehn Minuten vor Schluss der Ausgleich, per Strafstoß sorgte Darius Stawski aber noch für das Siegtor.

Bitter für Herne: In der Schlussminute sah Aleksandar Jesic die Rote Karte und wird dem SCW jetzt erstmal gesperrt fehlen. Seifried dagegen habe sich wohl nicht schlimmer verletzt, hoffte Knappmann.

Das ist das einzige kleine Fragezeichen – ansonsten scheint Westfalia Herne bereit für den Abstiegskampf in der Oberliga, um die neun Punkte Punktabzug nach dem Insolvenzantrag schnell sportlich wieder wettzumachen.

Dabei soll dann auch Paul Stieber mithelfen: Der zentrale Mittelfeldspieler hatte am Freitag dem SCW zugesagt, kurz vor Ablauf der Wechselfrist machte Herne den Wechsel vom ASC 09 ans Schloss Strünkede klar. Am Wochenende war Stieber noch nicht dabei – er steigt Montag ins Training ein.